Servidores municipais devem ter reajuste votado na segunda-feira 

Um acordo entre os vereadores e à prefeitura deve conceder aumento de salário em 8% no próximo vencimento e mais 2% a partir de dezembro; além de 10% no vale-alimentação.

Em reunião realizada na sede da Câmara Municipal de Votuporanga/SP na tarde da última quinta-feira (16.mar), ficou acordado entre os vereadores e a Prefeitura um reajuste de 10% no salário dos servidores públicos municipais, sendo 8% no próximo vencimento e mais 2% a partir de dezembro; além de 10% no vale-alimentação.

Inicialmente, o projeto de autoria do Executivo chegou à Câmara prevendo um reajuste de 5,47% – conforme índice acumulado do INPC, mais 2% de ganho real, totalizando 7,47%. Já no vale-alimentação previa apenas os 5,47% de reposição inflacionária.

A articulação dos parlamentares resultou em um ofício que foi entregue em mãos ao prefeito Jorge Seba (PSDB) reivindicando um valor maior, além de outros benefícios.

Após o debate, o prefeito cedeu aos pedidos apresentados pelos vereadores, decidindo pelos valores de 10% para o salário e 10% no vale-alimentação. Já o vale-alimentação terá 10% de correção a partir deste mês.

O prefeito também acatou outro pedido dos vereadores, que é a antecipação da liberação do cartão alimentação, alterando do dia 30 de cada mês, para o dia 20. Os benefícios atendem servidores municipais da Saev Ambiental, Prefeitura (demais órgãos do governo) e Câmara Municipal.

Também foi discutida na reunião, a elaboração de um projeto de lei criando o Prêmio Assiduidade – contemplando os servidores municipais quanto a frequência no trabalho.

A proposta deverá ser discutida nos próximos dias, entre o Executivo e Legislativo municipal.

“São conquistas importantes que essa Câmara Municipal conseguiu junto ao prefeito Jorge Seba e que trará benefícios aos servidores públicos municipais”, destacou o presidente da Câmara – Daniel David (MDB), em nome dos demais parlamentares.

O projeto de lei que trata sobre o reajuste dos servidores deverá ser votado na próxima segunda-feira (20), a partir das 18h, durante a 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal.