Servidores da Saev Ambiental recebem orientações sobre prevenção à Covid-19

Objetivo dessas orientações foi levar conhecimento para que o local de trabalho esteja ainda mais seguro neste contexto da pandemia.

Diante do aumento no número de infectados pela Covid-19 e o surgimento de novas cepas encontradas em boa parte do País, a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde promoveu uma palestra com as principais medidas de prevenção aos servidores da Saev Ambiental. O encontro realizado na última quinta-feira (1º), no pátio da sede administrativa da Autarquia, também serviu para tirar algumas dúvidas dos funcionários operacionais e do setor administrativo.

De acordo com o superintendente da Saev, Antônio Alberto Casali, o objetivo dessas orientações foi levar conhecimento para que o local de trabalho esteja ainda mais seguro neste contexto da pandemia. “É um compromisso de todos em prol da coletividade. Sabemos que algumas pessoas podem estar com o vírus e não apresentar sintomas. Diante dessa nossa nova realidade é essencial cada um fazer a sua parte no combate à Covid”.

Cuidados

Para evitar a proliferação do vírus, tome as precauções necessárias recomendadas pela autoridade de saúde do município. Use máscara, higienize frequentemente as mãos com água e sabão, use o álcool em gel constantemente, mantenha sempre uma distância segura e não faça aglomerações.