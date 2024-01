Servidor municipal é internado com ferimentos no rosto após explosão de fogos de artifício na virada do ano 

Acidente ocorreu em Itapura/SP, no dia 1º de janeiro. Festa foi organizada pela prefeitura, que sancionou um projeto de lei, no dia 4 de setembro de 2023, proibindo a soltura de fogos com barulho.

Um servidor municipal de Itapura/SP precisou ser internado após ficar ferido em uma explosão ao tentar acender fogos de artifícios. O acidente aconteceu na praia pública da cidade, no dia 1º de janeiro, durante a virada do ano.

Conforme o boletim de ocorrência, ele foi socorrido com ferimentos no rosto e em uma das mãos e levado para o hospital de Ilha Solteira/SP, mas precisou ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto/SP.

Ainda conforme o B.O., outro funcionário da prefeitura também ficou ferido no braço e recebeu atendimento médico na Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Conforme apurado, a festa foi organizada pela Prefeitura de Itapura, que sancionou um projeto de lei, no dia 4 de setembro de 2023, que proíbe a soltura de fogos com barulho em qualquer local do município. Esse tipo de prática também é proibida no Estado de SP desde 2021.

Para que sejam realizados eventos com shows pirotécnicos, é necessária uma vistoria com autorização da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros.

À imprensa, a Seccional de Andradina/SP informou que a prefeitura de Itapura não solicitou vistoria. Por telefone, o prefeito de Itapura, Fábio Dourado (PP) confirmou a ocorrência, mas disse que não vai se manifestar sobre o caso. A Polícia Civil de Itapura vai investigar o caso.

