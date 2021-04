Serviços em SP reabrem no sábado em nova etapa de fase de transição

Restaurantes, parques, salões de beleza, cabeleireiros e atividades culturais funcionarão a partir de amanhã, das 11h às 19h.

O governo do estado de São Paulo confirmou nesta sexta-feira (23), em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o retorno de atividades ligadas ao setor de serviços, como restaurantes, academias e atividades culturais, para este sábado (24), na nova etapa da fase de transição do Plano SP de flexibilização econômica na pandemia de Covid-19. O anúncio foi feito pelo vice-governador Rodrigo Garcia.

A partir de amanhã, restaurantes, lanchonetes, parques, salões de beleza, cabeleireiros, cinemas e teatros funcionarão das 11h às 19h. As academias estarão abertas das 7h às 11h e das 15h às 19h. Todas estas atividades podem operar somente com 25% da capacidade na fase de transição.

Já funcionam desde o último domingo (18), quando a fase de transição entrou em vigência, shoppings, lojas de rua, cultos, missas e outras atividades religiosas – com distanciamento, controle de acesso e também com 25% da capacidade.

Garcia também anunciou que o governo vai apoiar a vacinação dos municípios do estado com destinação de R$ 33,3 milhões, que serão aplicados na compra de insumos e pagamento das equipes de atendimento de vacinação de todas as cidades.

O toque de recolher das 20h às 5h permanece em todas as regiões do estado, bem como a recomendação do escalonamento de horário na entrada e saída das atividades do comércio, serviços e indústrias e do regime de teletrabalho às atividades administrativas não essenciais.

O governo de São Paulo divulgará nova atualização do Plano SP no próximo dia 1º de maio.

*Com informações do r7