Servente de pedreiro é preso suspeito de estuprar jovem com Síndrome de Down em Araçatuba

Em determinado momento, a moradora da residência decidiu ir a um dos quartos e flagrou o companheiro com a vítima. Tanto o servente de pedreiro quanto a jovem estavam com as bermudas abaixadas.

Ao ser questionada pela companheira do homem, a vítima gesticulou com os braços, dando a entender que ambos tinham feito sexo.

A jovem com Síndrome de Down foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) para passar por exame de conjunção carnal. O resultado não detectou a ruptura recente do hímen, mas apontou uma lesão em um dos seios compatível com ato libidinoso.

*Informações/g1