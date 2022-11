Série B de 2023 tem todos os clubes confirmados; veja a lista completa

A principal novidade na próxima edição da Série B será a participação do estreante Mirassol. Fundado em 1925, o clube irá disputar a segunda divisão nacional pela primeira vez e chega credenciado pelo título da Série C. A equipe, aliás, vem se destacando também no cenário estadual com campanhas sólidas no Paulistão, tendo disputado duas semifinais consecutivas (2020 e 2021).