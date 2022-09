Série A3 do Paulistão 2023 define os 16 participantes 

Grêmio Prudente e Itapirense sobem e se juntam ao CAV e outros 11 times que seguem no certame, além dos dois rebaixados da A2.

Com os acessos de Grêmio Prudente e Itapirense no último final de semana, o Campeonato Paulista da Série A3 de 2023 definiu os 16 participantes que são: São José, Marília, EC São Bernardo, Votuporanguense, Capivariano, União Suzano, Bandeirante, Matonense, Barretos, Rio Preto, Desportivo Brasil, Sertãozinho, Audax, RB Brasil, Grêmio Prudente e Itapirense.

Formatação

Dos 16 participantes, 12 são os mesmos da última edição: São José, Marília, EC São Bernardo, CAV, Capivariano, União Suzano, Bandeirante, Matonense, Barretos, Rio Preto, Desportivo Brasil e Sertãozinho. As quatro novidades são: Audax, RB Brasil (rebaixados da A2), Grêmio Prudente e Itapirense (promovidos).

Os acessos das equipes de Presidente Prudente e Itapira foram conquistados sobre o Flamengo (de Guarulhos) e Grêmio São-Carlense, respectivamente, com a conclusão das semifinais do Campeonato Paulista da Segunda Divisão – quarto patamar estadual.

O futebol prudentino voltará a aparecer na A3 após 14 anos. O último representante tinha sido o Oeste Paulista Esporte Clube (Opec), em 2009. Já a Itapirense retorna ao certame que se despediu em 2016.

Pelo regulamento da Segundona 2022, “em caso de não participação de algum clube classificado para o Campeonato Paulista de Futebol Profissional – Primeira Divisão – Série A3 de 2023, terá também acesso o clube que obtiver a 3ª melhor campanha no Campeonato Paulista Sub23 de Futebol Profissional – Segunda Divisão 2022, dentre os que disputaram a fase semifinal.”

Ainda informa o regulamente que “este acesso somente será concedido quando a não participação do clube classificado para o Campeonato Paulista de Futebol Profissional – Primeira Divisão – Série A3 de 2023 for oficializada antes da realização do respectivo Conselho Técnico.” Entre os dois eliminados na semifinal, o clube com a melhor campanha é o São-Carlense.

Na edição deste ano, a terceira divisão começou no fim de janeiro e terminou em maio. A primeira fase foi disputada em turno único, e os oito primeiros se classificaram à segunda fase, de grupos. Os dois últimos foram rebaixados: Nacional e Olímpia. O mata-mata apareceu na terceira etapa do certame e definiu os acessos de Noroeste e Comercial.