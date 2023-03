Série A3: CAV teve sétima melhor média de público da primeira fase

O São José liderou o ranking, enquanto o rebaixado Audax teve a pior média. O Votuporanguense deve retornar às disputas oficiais somente no Paulistão de 2024.

Encerrada a primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista 2023, foram conhecidos os oito classificados, dois rebaixados e outros ranqueamentos, como o dos clubes que conseguiram as melhores médias de público pagante atuando em casa. Após 15 rodadas, o Clube Atlético Votuporanguense que não carimbou passaporte para a segunda fase, teve a sétima melhor média de público, com 617 torcedores na Arena Plínio Marin.

A liderança ficou com o São José, que colocou em média 3.426 torcedores nas partidas no Estádio Martins Pereira. A Águia do Vale passou o Grêmio Prudente, dono do posto nas 10 primeiras rodadas, e também alcançou o maior público pagante nesta fase classificatória – 8.371 pessoas compareceram ao estádio na 15ª rodada, na derrota por 2 a 1 contra o Sertãozinho.

Por outro lado, o menor número de torcedores em um jogo foi em Rio Preto 1 x 1 Itapirense, na quarta rodada.

Voltando para o clube de Votuporanga, diversos fatores influenciaram o comparecimento mediano da torcida nas arquibancadas, como por exemplo: mandar partidas durante o dia, já que a Arena Plínio Marin não possui iluminação para receber jogos à noite.

Ao Diário de Votuporanga, o presidente do CAV, Edilberto Fiorentino – Caskinha, afirmou que mandar partidas no período noturno poderia facilitar a ida da torcida ao estádio, refletindo diretamente nas arquibancadas; porém, ressaltou que um melhor desempenho do elenco dentro de campo também teria contribuído para o aumento desses números.

Inaugurada oficialmente em janeiro de 2016, a Arena Plínio Marin ainda não possui iluminação completa, ou seja, liberação da FPF (Federação Paulista de Futebol) para receber jogos à noite.

Segundo a Prefeitura, o processo de iluminação do estádio está sendo feito em etapas, porém, não há data confirmada para inauguração que é prevista para o final deste semestre.

Ao Diário, Caskinha afirmou ainda que, pelo planejamento do CAV, o futebol profissional em Votuporanga só retornará no Campeonato Paulista da Série A3 de 2024, oportunidade em que o Pantera Alvinegra deve lutar para voltar a Série A2, visando o estadual de 2025.

Desta forma, o Votuporanguense não deve disputar competições no segundo semestre, como a Copa Paulista desta temporada, a exemplo do que ocorreu em 2022. Contudo, pode jogar competições de base, como por exemplo, o Paulista Sub-11 e o Paulista Sub-13.

Médias de público pagante dos clubes na primeira fase

São José – 3.426

Grêmio Prudente – 2.175

Bandeirante – 1.695

Capivariano – 1.136

Marília – 920

Barretos – 721

Votuporanguense – 617

Sertãozinho – 574

Matonense – 485

Itapirense – 412

EC São Bernardo – 303

Desportivo Brasil – 261

União Suzano – 231

Red Bull Bragantino II – 183

Rio Preto – 178

Audax-SP – 150

Top 5 dos maiores públicos pagantes