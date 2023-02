Série A3: CAV inicia preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino II 

A Pantera Alvinegra vem de empate, já o Massa Bruta bateu o União Suzano por 3 a 1, no Nabi Abi Chedid. Duelo ocorre às 16h, no sábado, em Bragança Paulista.

O Clube Atlético Votuporanguense trabalha na preparação para o duelo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A3, no próximo sábado (18.fev), às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista/SP, contra o Red Bull Bragantino II. A Pantera Alvinegra vem de empate por 1 a 1 na última rodada, contra o Marília, na Arena Plínio Marin.

Na última colocação da tabela, o elenco comandado pelo técnico Rodrigo Cabral se reapresentou na tarde desta quinta-feira, para acelerar a preparação para o confronto, sem suspensos por cartões, a Pantera Alvinegra ainda poderá contar com o retorno de Léo Cereja que finaliza o processo de transição. O departamento médico trabalha para recuperar Nicolas.

O CAV ainda terá esta sexta-feira para afinar o discurso, já embarca no final da tarde para Bragança Paulista.

Já o Red Bull Bragantino II venceu o União Suzano por 3 a 1, na noite da quarta-feira, em casa, e se reabilitou no torneio, uma vez que vinha de derrota. Com o resultado positivo, o Massa Bruta assumiu o quarto lugar, com 13 pontos e uma campanha de quatro vitórias, um empate e duas derrotas. O time tem um jogo a menos em relação aos rivais, já que o duelo contra o São José na rodada passada foi adiado e remarcado para o dia 22.