Série A3: CAV estreia neste domingo contra o Bandeirante 

A Pantera Alvinegra do técnico Thiago Oliveira que diz já ter o time principal ‘na cabeça’, duelo ocorre no Estádio Municipal Pedro Marin Berbel, em Birigui/SP, às 18h.

Após uma longa preparação o Clube Atlético Votuporanguense (CAV) poderá às 18h deste domingo (30.jan) colocar tudo em prática dentro de campo na sua partida de estreia no Campeonato Paulista da Série A3 de 2022. Duelo contra o Bandeirante, ocorre no Estádio Municipal Pedro Marin Berbel, mais conhecido como ‘Pedrão’, em Birigui/SP.

O elenco da Pantera Alvinegra do técnico Thiago Oliveira chega fortalecido pelo amplo trabalho de pré-temporada, contando com reforços importantes, além de atletas experientes como o volante Ricardinho, de 36 anos, e do caçula, o atacante Matheus Reis, que estava no elenco que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e tem apenas 17 anos.

Porém, não foi só Matheus que estava sob comando do treinador Rodrigo Cabral, oito atletas da base ganharam uma oportunidade no elenco profissional do CAV [veja no elenco abaixo]; um deles, o goleiro Davi Borelli deve ser emprestado e não disputará a Série A3 pelo Votuporanguense.

Além de Matheus Reis, outros três jogadores que já estavam na equipe de cima, desceram para a disputa da Copinha e agora retornam ao time profissional, o lateral-esquerdo Abraão Lincoln, o volante Jair e o atacante João Pedro.

O técnico Thiago Oliveira conversou com a imprensa após o treino desta sexta-feira (28) sobre a expectativa da estreia. “Vamos fazer aquilo que treinamos na pré-temporada todinha, foi uma bela pré-temporada, jogadores muito focados nas nossas ideias, na questão técnica, tática e física. Sabemos as dificuldades que teremos no jogo lá em Birigui, um grande adversário, muito bem treinado pelo Paulinho McLaren, então, é se preparar como a gente se preparou, estar focado, concentrado e fazer o nosso melhor, lutar muito para que a gente consiga fazer um bom jogo”, salientou o comandante.

O treinador salientou a importância dos três jogos-treinos disputados pelo CAV na fase preparatória, o que classificou como ‘fundamental’ para a definição dentro do elenco. “Foi legal para podermos observar nossos atletas, as características de cada um, a parte tática, sistema de jogo. Foram três jogos diferentes em termos de força física, por exemplo, enfrentamos o Athetic que um time que disputa o Campeonato Mineiro mais forte, depois o Novorizontino que é mais técnico, e também enfrentamos o Costa Rica que é fisicamente muito forte, então foram características muito diferentes que foram muito positivas para nossa ideia de trabalho”.

Oliveira não entregou a escalação oficial, afirmando apenas que o esquadrão que iniciará o duelo já está ‘na cabeça’; no entanto, reiterou que o elenco está pronto. “Tenho [escalação principal], mas, ainda faltam dois dias. Já tenho uma ideia da equipe, mas independente do atleta que a gente vá colocar em campo, eles sabem, têm uma leitura da questão técnica e tática, e assim, eu confio muito no elenco total que eu tenho. Estou muito satisfeito e independente do atleta que comece jogando, que possa fazer um grande jogo.

Já entre os atletas, o lateral Abraão Lincoln, que foi um dos líderes do elenco da melhor campanha da história do clube na Copinha comentou a expectativa. “Fizemos uma campanha histórica na Copinha, tive um bom desempenho individual, mas o mais importante foi a união do grupo inteiro, lutamos até o fim para conseguir passar para as oitavas. Infelizmente não deu, mas agradecemos o apoio do torcedor que nos apoiou em todos os jogos”.

O jovem jogador analisou sua nova participação na Série A3. “É uma competição muito difícil, participei no ano passado, e sei como é um campeonato muito disputado. Mas estamos preparados, o professor nos passou as instruções e estamos prontos para fazer uma boa campanha”.

Confira o atual elenco do Votuporanguense: