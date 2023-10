Série A3: CAV anuncia retorno do técnico Rogério Corrêa para o Paulistão 

Treinador comandou o Marília em 12 jogos pela Copa Paulista, antes de voltar para o Votuporanguense; montagem do elenco já foi iniciada e pré-temporada começa em novembro.

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) anunciou nesta terça-feira (3.out) o retorno do técnico Rogério Corrêa para a Série A3 do Paulista em 2024. Antes de voltar à Pantera Alvinegra, Rogério comandou o Marília em 12 jogos pela Copa Paulista, em uma campanha que terminou com a eliminação da equipe nas quartas de final. Depois da competição, ele foi demitido. Ainda neste ano, Rogério conquistou a Copa Santa Catarina pelo Marcílio Dias.

Não é a primeira vez que o treinador assume o comando do Votuporanguense, em 2021, Rogério Corrêa esteve à frente do clube de Votuporanga em 19 jogos – com nove vitórias – na Série A3 do Campeonato Paulista daquele ano.

Em 2023, o CAV está sem disputar nenhuma partida oficial desde março, quando se livrou do rebaixamento da Série A3 ao vencer o Rio Preto por 1 a 0, na Arena Plínio Marin, pela rodada final da primeira fase do Paulistão.

Sem disputar a tradicional Copa Paulista, um dos principais compromissos para os clubes no segundo semestre, a Pantera Alvinegra se prepara para 2024. Desta forma, conforme informado pelo próprio clube, o trabalho de montagem do elenco já foi iniciado e os jogadores serão apresentados em novembro para a pré-temporada.