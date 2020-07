Série A2 deve ser reiniciada em 19 de agosto

Os representantes dos 16 clubes que disputam a Série A2 e dirigentes da Federação Paulista de Futebol (FPF) definiram em reunião online nesta terça-feira um protocolo de retomada gradual das atividades para a conclusão da segunda divisão estadual, programada para ser reiniciada no dia 19 de agosto.

Os clubes e a Federação irão protocolar junto ao governo estadual a intenção de retornar gradualmente as atividades no dia 20 de julho, próxima segunda-feira, com testes de Covid-19, exames médicos, testes clínicos, físicos e fisiológicos. Assim, os clubes voltariam aos treinos no dia 27 de julho e o campeonato reiniciado em 19 de agosto, com 23 dias de treinamento.

Ficou definido na reunião que os custos das testagens para Covid-19, viagens e hospedagens de clubes que não possam jogar em casa, inscrição de novos jogadores, além dos testes de dopagem serão bancados pela Federação Paulista. Foi aprovado também a possibilidade de cinco substituições por time em cada partida.

O Campeonato Paulista da Série A2 foi disputado até a 12ª rodada, entre os dias 14 e 15 de março. Restam três rodadas para o término da fase de classificação. Ao todo, a competição ainda precisa de nove datas para ser concluída: três rodadas da primeira fase; dois jogos das quartas de final, dois jogos da semifinal e dois jogos da final.

Confira os pontos discutidos na reunião:

➡ A Comissão Médica da FPF e os médicos dos 16 clubes participantes da competição se reuniram virtualmente nesta segunda-feira (13). No encontro, foi aprovado o Protocolo de Readaptação Física e de Retomada Gradual dos Treinamentos.

➡ Os clubes solicitaram que o Protocolo de Readaptação Física seja enviado ao Centro de Contingência do Coronavírus para que sejam autorizados os testes de Covid-19, exames médicos, testes clínicos, físicos e fisiológicos a partir do dia 20 de julho.

➡ Após a aprovação, também será encaminhado o Protocolo de Retomada Gradual dos Treinamentos, solicitando autorização para retorno dos treinos no dia 27 de julho.

➡ Em sequência, será enviado ao Centro de Contingência do Coronavírus o Protocolo de Operação de jogo. Por maioria, os clubes sugeriram que a competição seja retomada no dia 19 de agosto. A data de reinício dependerá de autorização do Governo do Estado.

➡ Os testes de Covid-19 a serem realizados antes do reinício dos treinos e da competição serão custeados pela FPF para todas as delegações dos clubes, limitadas a 38 pessoas por agremiação.

➡ Os exames de controle de dopagem dos jogos restantes da competição também serão pagos pela FPF.

➡ A Federação Paulista de Futebol irá custear o transporte e hospedagem dos clubes mandantes que não puderem atuar em suas sedes, se assim for solicitado pelas agremiações.

➡ O Regulamento Específico da Competição será mantido. Diante da paralisação do Campeonato por mais de três meses, se faz necessária apenas uma adequação nas datas de partidas, além de registro e inscrição de atletas. Quando houver definição sobre o retorno da competição, as novas datas serão divulgadas.

➡ Não serão cobradas dos clubes as taxas de inscrições dos novos atletas inscritos.

➡ Por unanimidade, os clubes solicitaram ao Departamento de Competições da FPF a substituição de 5 jogadores por clube a cada jogo e a possibilidade de cada clube ter 11 atletas no banco de reservas. Por maioria, os clubes solicitaram zerar os cartões amarelos para o retorno da competição. Todos os pleitos serão encaminhados à Comissão Jurídica da FPF para análise.

Votuporanguense

O CAV deve voltar a jogar em agosto próximo para disputar as três ultimas partidas do final campeonato da Série A2. A Pantera deverá enfrentar, se conseguir montar o time, com XY de Piracicaba, fora de casa; o São Caetano na Arena e fazer uma visita a Portuguesa Santista. Times que se encontram na Fase Laranja no plano de flexibilização do Governo de São Paulo, não poderão ter mandos de campos, o que no caso, neste momento, faz com que a Votuporanguense só jogue fora de casa.