Sergio Moro se filia ao Podemos e abre caminho para ser candidato à Presidência 

Evento ocorre no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília/DF.

O ex-ministro Sergio Moro, que esteve à frente como juiz na Operação Lava-Jato, se filiou nesta quarta-feira (10) ao Podemos. O evento aconteceu no Centro de Convenção Ulysses Guimarães, em Brasília/DF e abriu caminho para sua pré-candidatura a presidente. Com rejeição de bolsonaristas e lulistas, Moro é uma das apostas do centro-direita como uma opção de terceira via na disputa hoje polarizada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula (PT).

Moro subiu ao palco às 10h40. Antes, foi exibido um vídeo em que o ex-juiz aparece caminhando diante do Palácio do Planalto. O ingresso do ex-juiz no partido contraria declarações do ex-juiz que diversas vezes disse que não entraria na política.

Moro iniciou seu discurso citando as críticas que recebe por sua voz. Ele justificou que “não é político” e que “não está acostumado a discursos”.

— O Brasil não precisa de líderes que tenham voz bonita. O Brasil precisa de líderes que ouçam e atendam a voz do povo brasileiro – disse Moro, que passou por um acompanhamento com um fonoaudiólogo para melhor sua dicção.

Com o slogan “Por Um Brasil Justo Para Todos”, Moro quer usar o evento para começar a trabalhar a imagem de que está preparado para atuar além do combate à corrupção, que lhe deu fama. O auditório do Centro de Convenção foi decorado com faixas que destacam pautas como “segurança”, “educação”, “saúde”, “trabalho”, “sustentabilidade” e “comida no prato”

A cerimônia de filiação tem a presença de ex-bolsonaristas como os deputados Joice Hasselman (PSL-SP), Kim Kataguiri (DEM-SP) e Luís Miranda (DEM-DF); general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo, e o empresário Paulo Marinho, cuja casa no Rio de Janeiro serviu em 2018 como “QG” da campanha de Bolsonaro.

O governador de São Paulo, João Doria, que disputa as prévias do PSDB, foi convidado para participar do evento. Na segunda-feira, porém, em telefonema a Moro, ele comunicou que não poderia estar presente porque tinha agenda marcada com empresários da Fórmula-1.

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), também pré-candidato à Presidência, compareceu ao evento. Nos bastidores, os presidenciáveis do centro-direita conversam sobre uma possibilidade de uma composição para a disputa eleitoral.

O senador Álvaro Dias (Podemos-PR), entusiasta da candidatura Moro, disse que o ex-juiz na política vai “institucionalizar” a Operação Lava Jato. O parlamentar afirmou que Moro está pronto para “combater” contra extrema-direita e extrema-esquerda.

— Sergio Moro presidente, o Brasil de volta — disse em tom de lançamento.

*Informações/OGlobo