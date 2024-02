Sérgio Ladeira, pré-candidato à Prefeitura de Valentim Gentil, anuncia emenda de R$ 300 mil 

Recurso é proveniente do deputado federal Luiz Carlos Motta e pode ser investido no CCI (Centro de Convivência do Idoso).

O pré-candidato à Prefeitura de Prefeitura de Valentim Gentil/SP, Sérgio Ladeira (PL), anunciou na última sexta-feira (16.fev), durante um encontro partidário em São José do Rio Preto/SP, uma emenda parlamentar de R$ 300 mil – proveniente do deputado federal Luiz Carlos Motta (PL/SP).

Ao Diário, Sérgio Ladeira, que é ex-vereador valentim-gentilense e profissional de saúde, explicou que o recurso foi intermediado em parceria com o vereador Tião Peão (PL) e pode ser usado, por exemplo, na recuperação da piscina do CCI (Centro de Convivência do Idoso).

“A atual gestão afirmou que não havia recursos para reformar a piscina e tampou, deixando a população sem os benefícios das atividades realizadas no local. Obviamente gerou reclamações e insatisfação, o que já era esperado. Os benefícios das atividades na água são publicamente reconhecidos, em especial para as pessoas que são atendidas no CCI. Precisamos voltar a oferecer serviços de qualidade a população”, afirmou Sérgio Ladeira.

“É lamentável a situação do nosso município; mas tem jeito, só precisa de pessoas dispostas a trabalhar por Valentim Gentil, e por isso sou pré-candidato à Prefeitura”, emendou.

Em movimentação constante, Sérgio Ladeira explicou que, em breve, terá um encontro com a deputada estadual Analice Fernandes (PSDB) na busca por mais recursos para Valentim Gentil.

O pré-candidato voltou a afirmar que, como é período de anúncio de pré-campanha, não cravou quem seria seu vice-prefeito, mas ressaltou que está com o nome praticamente definido.

Quem é Sérgio Ladeira?

O aspirante a chefe do Poder Executivo valentim-gentilense que é enfermeiro por formação e possui na saúde um dos principais motes para uma futura gestão. Ex-vereador, em seu histórico recente, disputou a última eleição municipal, chegando na segunda colocação nas urnas com 25,99% dos votos válidos.

Quando os partidos irão oficializar as candidaturas?

Os partidos têm até o dia 15 de agosto para oficializar as candidaturas das eleições de 2024 na Justiça Eleitoral. Entretanto, antes, é necessária a realização de convenções partidárias. Nos eventos, que devem ser realizados entre 20 de julho e 5 de agosto, as siglas deliberam sobre coligações e escolhem os candidatos e candidatas para as disputas do Executivo e do Legislativo. Antes desse período, quem deseja disputar a eleição deve dizer que é pré-candidato, seja ao cargo de prefeito ou de vereador.

Campanha

A propaganda eleitoral começa um dia após a data final para oficialização das candidaturas: 16 de agosto. Antes, qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular e passível de multa.

Horário eleitoral gratuito

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV é exibida nos 35 dias anteriores à antevéspera do primeiro turno. Dessa forma, começará em 30 de agosto e será encerrada em 3 de outubro. O primeiro turno acontece em 6 de outubro.