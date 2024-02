Serginho de Farmácia lamenta novo furto de fiação na Praça do Tobogã 

De acordo com o vereador, os criminosos levaram até o padrão de energia do local.

O vereador Serginho da Farmácia (PSDB) lamentou na tarde desta terça-feira (20.fev) mais um ataque de criminosos na Praça Martinho Nunes Pereira, a conhecida “Praça do Tobogã”, localizada em frente à Paróquia Santa Joana Princesa, no bairro Pozzobon, em Votuporanga/SP.

O parlamentar, ao externar repúdio e indignação, afirmou que o local tem sido alvo recorrente de furto de fios. Desta vez, os criminosos além de efetuarem o furto de toda a fiação elétrica, inabilitando a iluminação de toda a praça, foram além e subtraíram até o padrão de energia.

“Como vereador da zona norte eu lamento muito que a nossa Praça do Tobogã, tão utilizada por famílias, crianças, jovens e idosos tenha sido mais uma vez atacada por vândalos que não sabem conviver em comunidade. O prejuízo com o furto de fios vai além do desfalque aos cofres públicos, que todos nós pagamos com nossos impostos. Por conta da dificuldade para substituição imediata do que foi levado da praça, que é ponto de lazer para vários bairros, deve sofrer com a escuridão até que seja possível o reparo”, afirma Serginho da Farmácia.

O vereador afirmou ainda que irá acompanhar de perto a situação e fez um apelo para que toda a comunidade ajude a zelar pelo bem público e denunciar os furtos à polícia. “É uma pena. Os moradores da zona norte não merecem isso. Faz pouco tempo que toda a fiação foi reposta pela Prefeitura após outro furto e agora teremos que correr atrás novamente. Lamentável”, concluiu o Serginho da Farmácia.