Serginho da Farmácia sugere que economias da Câmara em 2023 sejam utilizadas para aquisição de ambulâncias 

Vereador pediu que a Prefeitura de Votuporanga realize melhorias urgentes no serviço de transporte de pacientes realizado pelas ambulâncias do município.

Atento às demandas da população votuporanguense, o vereador Serginho da Farmácia (PSDB) utilizou seu tempo de fala na tribuna durante a 42ª sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada na última segunda-feira (20.nov), para apresentar vários temas de interesse da população.

Entre os assuntos, o vereador destacou e pediu no pronunciamento que a Prefeitura de Votuporanga realize melhorias urgentes no serviço de transporte de pacientes realizado pelas ambulâncias do município, que segundo ele carece de investimentos.

O parlamentar sugere que o Poder Executivo utilize o recurso das economias da Câmara de 2023 para adquirir novos veículos, a exemplo do que ocorreu no exercício de 2021, quando o próprio Serginho da Farmácia era presidente do Legislativo Municipal.

“O serviço de ambulâncias em Votuporanga está em uma situação precária. Sobre isso, entrei em contato, mandei até alguns áudios para o prefeito Jorge Seba que se inteirou sobre o assunto e prometeu tomar medidas para solucionar o problema. Sugeri ao presidente da Câmara, Daniel David, caso os outros vereadores concordarem, que o dinheiro economizado por essa Casa em 2023, que será em torno de R$ 800 a 900 mil, que seja sugerido o uso para que a Prefeitura possa adquirir novas ambulâncias para uso da população. Esse dinheiro economizado é devolvido aos cofres públicos, não tem como ser vinculado a nada, mas é possível o compromisso verbal do uso. Tenho certeza que o prefeito ouvirá o nosso pedido e utilizará para renovar a frota de ambulâncias”, comentou Serginho da Farmácia.

Ainda segundo o vereador, a medida renovaria a frota com a aquisição de veículos “mais simples e mais em conta”, diferente das UTI Móveis, já que essas ambulâncias são muito utilizadas para o transporte de pacientes para outros municípios, como Barretos, por exemplo.

A fala de Serginho ganhou apoio imediato na sessão do vereador Jura (PSB), que pediu aparte e parabenizou o colega pela iniciativa. Serginho terminou seu discurso pedindo que a atual Mesa Diretora e os demais vereadores também apoiem a iniciativa que beneficiará diretamente os pacientes que mais precisam.