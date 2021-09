Serginho da Farmácia, Professor Djalma e Valdecir Lio solicitam revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes 

Vereadores explicaram que ao longo do tempo, Votuporanga/SP passou por transformações urbanas, necessitando de novas configurações de espaços; principais pedidos são para criação de novas vagas para estacionamento.

Os edis explicaram que ao longo do tempo a cidade passou por transformações urbanas, necessitando de novas configurações de espaços e com a expansão verificada no município, torna-se oportuno e necessário uma revitalização da avenida para que se adeque novas ideias urbanísticas.