Serginho da Farmácia pede nova agência da Cooperativa Sicredi  

Vereador solicitou que a instituição estude a possibilidade de instalar uma agência na principal avenida da zona norte de Votuporanga.

O vereador Serginho da Farmácia (PSDB) solicitou na 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, realizada na última segunda-feira (11.set), por meio de indicação, para que seja oficiado à Cooperativa Sicredi para que estude a possibilidade de instalar uma agência na zona norte da cidade.

De acordo com o parlamentar: “O setor norte de nossa cidade hoje contempla mais de 50 mil habitantes e é dotado de supermercados, lojas, indústrias, correios, instituições de ensino e também algumas agências bancárias. Considerando que há um espaço privilegiado na principal avenida da zona norte e que seria de suma importância a instalação de uma agência Sicredi neste local, visto que, vem de encontro com os anseios de diversos clientes deste banco do setor norte que são obrigados a se deslocarem até o centro da cidade para realizar transações bancárias”, destacou.

“Solicitamos à Cooperativa Sicredi, em nome do gerente senhor Alessandro Boska, para que estude a possibilidade de instalar uma agência na zona norte do nosso município, pois, a vinda de uma agência Sicredi para a zona norte atenderá uma grande parcela de correntistas moradores daquela região, bem como dos comerciantes, trabalhadores de indústrias, servidores públicos municipais, entre outros munícipes”, emendou Serginho da Farmácia.