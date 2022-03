Serginho da Farmácia pede melhorias no trânsito e vias de Votuporanga 

O presidente da Câmara Municipal encaminhou ao Poder Executivo pedidos da população para melhorias em diversos pontos da cidade.

O vereador Sérgio Adriano Pereira, o Serginho da Farmácia (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, encaminhou ao Poder Executivo pedidos da população para instalação de lombadas em vias da cidade.

Dentre as solicitações do parlamentar, no bairro Jardim Belo Horizonte (Pacaembu), na Rua Antonio Pinate, próximo da creche; além da instalação de redutor de velocidade na Rua Maria Camila Bimbato.

Ainda segundo o vereador, a solicitação se justifica, em função de acentuada declividade existente nos locais, o que facilita o desenvolvimento de velocidade maior que a permitida, por veículos que por ali transitam, colocando em risco a vida e integridade física de pessoas que usam a via.