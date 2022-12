Serginho da Farmácia pede e Sicoob Credlíder terá agência bancária no bairro Pozzobon

Agência será instalada na Avenida Emílio Arroyo Hernandes – próximo a Padaria Camila. Zona norte possui uma população estimada acima de 35 mil moradores.

Mais uma conquista para os mais de 35 mil moradores da zona norte de Votuporanga/SP, que agrega os bairros Pozzobon, Santa Amélia, Parque das Nações entre outros. Nesta quarta-feira (28.dez), o presidente da Câmara Municipal de Votuporanga – vereador Serginho da Farmácia (PSDB) concretizou a instalação de uma nova unidade e ponto de atendimento bancário naquele setor da cidade.

A nova agência do Sicoob Credlíder funcionará na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, próximo a conhecida Padaria Camila e atenderá os moradores, empresários e comunidade em geral.

Nesta quarta-feira, o presidente da Câmara se reuniu com a diretoria do Sicoob Credlíder e sacramentou a instalação do novo ponto de atendimento bancário: “Após diversas reuniões, pesquisa de mercado e a necessidade de expansão desta importante instituição financeira de nossa cidade, a diretoria do Sicoob Credlíder viu na zona norte de Votuporanga um potencial muito grande e vai expandir para lá, oferecendo todos os serviços bancários aos moradores da zona norte”, enfatizou Serginho.

O vereador comemorou a conquista, classificando a ida de mais uma agência bancária para a zona norte como outras benfeitorias para o bairro Pozzobon, como a instalação das agências bancárias da Caixa Econômica Federal e do Santander. “A zona norte é, praticamente uma cidade dentro de Votuporanga. Os moradores necessitam cada vez mais de investimentos e serviços públicos e privados. O Sicoob Credlíder vai oferecer serviços de atendimento bancário para aquela região, que já possui dois outros bancos, agência dos Correios, supermercados, farmácias e diversos outros importantes estabelecimentos comerciais. Também devemos ressaltar o papel importante na geração de emprego, renda e investimentos para nossa cidade do Grupo Gramadão, parceiro neste importante investimento, contribuindo sobremaneira para a instalação de nova agência na zona norte de nossa cidade”, ressaltou o presidente do Legislativo votuporanguense.

Por sua vez, o presidente do Sicoob Credlíder – Osvaldo Pereira Caproni enfatizou o trabalho do vereador e colocou a agência bancária à disposição dos moradores, empresários e comunidade em geral do bairro Pozzobon. “Com essa visão de atendimento próximo a comunidade e com o potencial desenvolvimento do bairro Pozzobon e de Votuporanga e tendo em conta que a regionalização cooperativa tem uma dimensão política, dado que busca a transformação e o fortalecimento do desenvolvimento local, atuando num espaço regional, numa situação de compartilhamento de manifestação de diversos interesses e distintas ações sociais, o Sicoob Credlíder vem expandir sua atuação com mais um Ponto de Atendimento (PA) no bairro Pozzobon em Votuporanga sob a liderança do vereador Serginho da Farmácia e do Prefeito Jorge Seba, realçando que a Credlíder é a única Cooperativa de Crédito genuinamente votuporanguense pois tem sua sede e investimentos na cidade de Votuporanga”, destacou Caproni.

Além do presidente da Credlíder, participaram da reunião os diretores da agência local, Luis Carlos Spaziani e Idineu Possoni Júnior.

Cooperativa de Crédito Credilíder – Sicoob Credlíder

Imagine mais de 6 milhões de pessoas construindo juntas um mundo com mais cooperação, pertencimento, responsabilidade social e justiça financeira: este é o Sicoob – Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil.

Quem faz parte do Sicoob conta com mais de 4 mil pontos de atendimento, milhares de caixas eletrônicos e uma diversidade de canais digitais que permitem o acesso a um portfólio completo de produtos e serviços financeiros – como conta corrente, investimentos, crédito, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança e muito mais –, com taxas bem mais justas que as encontradas no mercado financeiro convencional.

Destaca-se que quem se associa não é apenas um cliente: é um cooperado e, como dono do empreendimento, participa democraticamente das decisões e dos resultados financeiros – resultados esses que são reinvestidos no desenvolvimento local e regional, em um círculo virtuoso de prosperidade socioeconômica.

A Cooperativa de Crédito Credilíder – Sicoob Credlíder

Instituída em 22 de abril de 2002, como instituição financeira, sociedade de pessoas, de natureza civil, sem fins lucrativos e não sujeita a falência. Iniciou suas atividades em 2003. Regida pelo disposto nas Leis 5764/71 e 4595/64 e LC 130/09, atos normativos baixados pelo Conselho Monetário, Banco Central do Brasil, Estatuto e Regimento Interno, atualmente abrange 113 municípios e tem como objetivos:

– Proporcionar, através da mutualidade, assistência financeira aos associados em suas atividades específicas, buscando apoiar e aprimorar a produção, a produtividades e a qualidade de vida, bem como a comercialização e industrialização dos bens produzidos;

– O desenvolvimento de programas de poupança, de uso adequado ao crédito e de prestação de serviços, praticando todas as operações ativas, passivas e acessórias próprias de Cooperativas de Crédito;

– Promover o aprimoramento técnico, educacional e social de seus dirigentes, associados, seus familiares e empregados;

– O estímulo ao desenvolvimento econômico e interesses comuns dos associados.

Em 11/10/2016 a Cooperativa alterou seu estatuto, passando para livre admissão de associados, aprovada pelo Banco Central em 22/12/2016. Conta atualmente com 3.600 associados e, ainda, preconiza: