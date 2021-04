Serginho da Farmácia diz que prefeito irá consultar vereadores sobre bairros que receberão mini arenas esportivas

Durante a sessão ordinária desta segunda-feira (19), parlamentares apresentaram sugestões de locais com maior necessidade.

As chamadas “areninhas” poliesportivas serão instaladas em Votuporanga/SP, após liberação de recursos por meio do trabalho do deputado estadual e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Carlão Pignatari (PSDB).

De acordo com o presidente da Câmara Municipal – vereador Serginho da Farmácia (PSDB), durante a sessão ordinária desta segunda-feira (19), que os parlamentares apresentem sugestões dos locais que têm maior necessidade de receberem essa melhoria esportiva.