Serginho da Farmácia destaca obras realizadas pela Prefeitura que trarão benefícios à comunidade

Na Tribuna, o Presidente da Câmara destacou as obras da Saev Ambiental na troca da adutora que irá interligar os sistemas de abastecimento de água central e da zona norte.

O vereador Serginho da Farmácia (PSDB) – presidente da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, foi à tribuna na noite de segunda-feira (30), durante a 30ª Sessão Ordinária do ano para comentar sobre as reivindicações apresentadas por ele e atendidas pela Prefeitura de obras em andamento que trarão vários benefícios a população votuporanguense, em especial aos moradores da zona norte da cidade.

Entre os pedidos apresentados, Serginho destacou o início da obra da Saev Ambiental da troca da adutora que irá interligar os sistemas de abastecimento de água central e da região norte.

Os trabalhos começaram próximo do pontilhão, no início da Avenida Emílio Arroyo Hernandes e seguirá por cerca de 200 metros até o cruzamento com a Avenida Jerônimo Figueira da Costa. “Será uma obra demorada, quase 200 metros de troca de adutora. Peço paciência aos moradores e motoristas pelos transtornos, mas o benefício fica e as melhorias também”, afirmou Serginho.

O vereador também comentou, entre outros temas, sobre reunião realizada na segunda-feira, no gabinete do prefeito de Votuporanga, entre o chefe do Poder Executivo, Jorge Seba (PSDB), e os vereadores Serginho da Farmácia, Valdecir Lio (MDB) e Professor Djalma (Podemos). Eles falaram sobre como está o andamento das obras da sala de exames de imagem do Mini Hospital do Pozzobon.

Serginho lembrou que a obra é uma reivindicação antiga dele, sempre requisitada por meio de indicações e pronunciamentos em anos anteriores, e que está muito próxima de se tornar uma realidade que irá beneficiar aqueles que buscam atendimentos em saúde naquela região da cidade.