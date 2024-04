SERÁ A TERCEIRA GUERRA MUNDIAL?

Dia 21 de abril Júpiter e Urano fazem uma conjunção no signo de Touro. A cada 14 anos, aproximadamente, eles se unem no céu trazendo expansão e inovação. Essas são as palavras-chave desses dois planetas. Porém, a diferença da conjunção deste ano se dá no signo que recebe esse aspecto planetário.

Júpiter é o grande benéfico do zodíaco. É o planeta regente de Sagitário e corregente de Peixes. É a representação de Zeus na mitologia e, portanto, traz expansão de consciência, crescimento, abundância a tudo o que toca.

Já Urano é o planeta rebelde. Ele rege o signo de aquário pela astrologia moderna e representa a inovação, rupturas, surpresas, perdas e ganhos repentinos, tecnologia e o que quebra as estruturas tradicionais e te tira da zona de conforto.

Um exemplo histórico para essa conjunção foi a chegada do homem à Lua em 1969, quando Júpiter e Urano se encontraram no signo de câncer. Um signo que fala das nossas raízes, nossa base, nossa casa. Coincidência, não?!

Que este ano não está sendo xuxuzinho, como diz minha professora, no contexto mundial, não está. Tudo isso porque estamos diante de vários movimentos planetários carregados de significação e simbologia. Como eu disse anteriormente, astrologia é uma linguagem simbólica das energias.

Além disso, são vários aspectos fortes acontecendo simultaneamente. Recentemente, mais precisamente dia 10 de abril, Marte encontrou Saturno em Peixes. Imaginem, dois planetas fortes, o primeiro da guerra e o segundo da responsabilidade, juntos. Tudo isso pós eclipse solar total, no dia 08, em Áries, signo regido por Marte.

Mas, voltando a Júpiter e Urano, a última vez que esses dois gigantes se encontraram no signo de Touro foi em 1942. A segunda guerra mundial estourou trazendo mudanças significativas para toda a humanidade. Logo nos faz pensar: será que estamos nos aproximando de uma nova guerra mundial?

O que tento pensar sobre tudo isso são as inúmeras e surpreendentes possibilidades que podem surgir desse movimento todo, já que nenhum dos dois são planetas pessoais e a tendência é que essas energias ocupem o campo social e geracional.

Ainda assim, podemos tirar proveito e abraçar as novidades que, e se, surgirem. É momento de expandir nossas fronteiras pessoais, seja na forma de pensar ou de agir, nos aventurarmos e acreditarmos em nosso potencial, agarrando as boas oportunidades.

Claro que devemos ser bastante responsáveis com nossas atitudes, pois, com Urano envolvido, impulsividade e riscos também estão. Dessa forma, e ainda por estar no signo de Touro, o mais aterrado e fixo do zodíaco, é momento de controlar gastos, agir prudentemente e de maneira consciente das responsabilidades advindas dos nossos atos. Essas são atitudes fundamentais para o momento.

Agora, se estaremos próximos de uma terceira guerra mundial, rezemos para que os governantes mundiais expandam suas consciências e busquem inovar através da tão sonhada e desejada paz mundial. Essa sim seria uma grande inovação.

