Sequência no Brasileirão ameniza problemas, mas Santos revive pressão para vencer o Palmeiras 

Peixe é o sétimo colocado na tabela de classificação e vem de duas vitórias, mas nem isso é capaz de minimizar a exigência por um triunfo no clássico deste sábado, na Vila Belmiro.

O Santos venceu seus dois últimos jogos no Campeonato Brasileiro, contra Bahia e Vasco, e subiu na tabela de classificação: deixou a parte de baixo e está em sétimo lugar. O clima, que não era dos melhores, ficou mais leve, mas nem a arrancada e os bons resultados conseguem amenizar a pressão por vitória no clássico contra o Palmeiras, neste sábado, na Vila Belmiro, às 21h, pela sétima rodada.

Depois do empate por 0 a 0 com o Bahia pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na última quarta-feira, uma das torcidas organizadas do Peixe ecoou pela Vila Belmiro: ganhar do Palmeiras é obrigação. Mas isso não tem sido uma missão fácil para o Peixe.

O último resultado positivo sobre o rival foi em 2019, ainda sob o comando de Jorge Sampaoli. Na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, o Santos fez 2 a 0 no Palmeiras, também na Vila Belmiro. Desde então, foram dois empates e nove derrotas.

O que também pesa contra o Peixe para aumentar a pressão às vésperas do clássico é o ótimo momento vivido pelo rival. No jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, por exemplo, venceu o Fortaleza por 3 a 0 em casa. E é o vice-líder do Brasileirão, com 14 pontos, só um atrás do Botafogo.

Enquanto isso, o Santos luta para superar seus desafios. Contra o Bahia, na última quarta-feira, a equipe já apresentou mais dificuldades do que no jogo da semana anterior, porque encarou um adversário mais recuado e sem dar tantos espaços.

Agora, o técnico Odair Hellmann tem só dois dias para recuperar seus jogadores antes do clássico cercado de pressão vindo das arquibancadas da Vila Belmiro. A maior preocupação, acredita o treinador, é justamente com a questão física.

“O elenco está preparado psicologicamente. Estou preocupado em recuperar fisicamente os caras. O jogo com o Bahia nos dificultou, teve um perde-pressiona agressivo. O que mais me preocupa é a parte física, manter a força e a intensidade. Quanto ao aspecto de motivação tenho certeza que a equipe está preparada. Espero que dessa vez a equipe consiga um resultado diferente, uma vitória”, falou Odair Hellmann, em entrevista coletiva.

*Com informações do ge