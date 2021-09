Senadores Renan e Jorginho batem boca na CPI e são contidos fisicamente pelos colegas: ‘Vagabundo’, ‘picareta’

Jorginho ainda repetiu que o governo não escolheu negociar com “picaretas”. Renan ressaltou que não admitir ser interrompido. Então Jorginho gritou:

“Vá para os quintos!”

“Vá vossa excelência, com o seu presidente e o Luciano Hang [empresário aliado de Bolsonaro]”, respondeu Renan.

Jorginho defendeu Hang: “Vá lavar a boca para falar do Luciano Hang, um empresário decente, um homem honrado”.

A partir daí, o bate-boca se intensificou de vez. Jorginho chamou Renan de “ladrão e picareta”. O relator repetiu as mesmas ofensas para o colega.

Em meio ao tumulto, Renan se levantou da tribuna para se aproximar de Jorginho, sentado no plenário da comissão. A CPI ainda não havia registrado uma discussão em que senadores se levantaram para tirar satisfações um com o outro.

Demais senadores presentes tiveram que conter fisicamente, até mesmo com abraços, Renan e Jorginho. Com isso, os ânimos aos poucos se acalmaram, Renan voltou à tribuna e o depoimento desta quinta, do empresário Danilo Trento, foi retomado.

*Informações/g1