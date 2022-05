Senac Votuporanga traz palestra do jornalista Harlen Félix sobre Liberdade de Imprensa na Era da Pós-verdade 

O evento que termina nesta quinta-feira e tem programação diversa, celebra o centenário da Semana de Arte Moderna e Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.

Em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna, o Senac Votuporanga promove desde terça-feira (17.mai) uma série de atividades, como exposição de arte, apresentação musical, bate-papo e apresentações de dança. Evento termina nesta quinta-feira (19). O objetivo da ação é reconhecer a importância da Semana de Arte Moderna para o Brasil e, ao mesmo tempo, comemorar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que é celebrado no dia 3 de maio.

E para falar sobre o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o Senac Votuporanga realizou, em conjunto com o curso de Radialista, um bate-papo com o jornalista Harlen Félix sob o tema “Liberdade de Imprensa na Era da Pós-verdade”. Referência em jornalismo, principalmente, em editorias como Cultura, Félix passou por grandes redações no noroeste paulista, dentre elas, o próprio Diário de Votuporanga.

Em aproximadamente uma hora e meia, diante de um auditório repleto de expectadores e profissionais de comunicação como Dirceu Camargo – diretor da Rádio Clube FM, o jornalista falou sobre os desafios da profissão na atualidade, sobre a responsabilidade necessária aos profissionais de imprensa diante da velocidade das mídias sociais; a violência enfrentada no dia a dia do trabalho jornalístico; a importância de uma formação acadêmica para balizar o exercício da profissão baseados na ética, os males do fake news e outros temas. Ao final, Harlen que respondeu questões levantadas pela plateia.

Ao Diário, o jornalista explicou. “É importante contextualizar o papel da imprensa dentro do país, e não só dentro do país, mas no mundo todo. E o papel da imprensa que é fundamental, por isso, convido as pessoas para refletirem um pouco a partir do que é apresentado na palestra, se realmente essa liberdade de imprensa existe hoje, se ela não existe. Qual que é a função verdadeira da imprensa, principalmente, em momento como esse que a gente tá, de crise; hoje a gente vê muitos estigmas, muitos estereótipos sobre a figura do jornalista e do jornalismo”.

Nesta quinta (19) dois eventos fecham a programação:

Dia 19/05 – às 19h – “Live in Paint” (pintura ao vivo) com Edgard Andreatta

Dia 19/05 – das 20h às 20h30 – Apresentação de Dança com Naomi Ribeiro

“O evento é para contar um pouco sobre a cultura brasileira, no contexto da Arte Moderna no Brasil, envolvendo nossos funcionários, alunos e a comunidade em geral,” conta Rafaela Ataide Lima, funcionária da Biblioteca do Senac Votuporanga.

Para conhecer mais sobre o Senac Votuporanga, que fica na Rua Guaporé, 3.221, bairro Nova Boa Vista, e os cursos ofertados pela unidade, além de saber sobre as inscrições, basta acessar o Portal Senac: https://www.sp.senac.br/senac-votuporanga