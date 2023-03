Senac Votuporanga realiza eventos para demonstrar a importância do desenvolvimento profissional 

A ideia central dos eventos foi demonstrar o jeito Senac de educar e aproximar à comunidade, apresentando os cursos e serviços disponíveis.

O Senac Votuporanga agitou a cidade com atividades voltadas aos alunos autoridades públicas, de entidades assistenciais e comunidade em geral, em fevereiro. A ideia central dos eventos foi demonstrar o Jeito Senac de Educar e aproximar à comunidade, apresentando os cursos e serviços disponíveis.

Voltado para os alunos do ensino médio da Escola Estadual Profª. Enny Tereza Longo Fracaro, e para os assistidos do Lar Celina, e Casa da Criança, foi realizado, no último dia 15, o Experimente o Senac. A iniciativa visava auxiliar os adolescentes na escolha profissional e levá-los a conhecer melhor o Jeito Senac de Educar. Foram oferecidas uma série de atividades gratuitas nas áreas de gestão e negócios, beleza e estética, bem-estar, saúde, desenvolvimento social, moda, comunicação e marketing, além do Programa Senac de Aprendizagem, do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e da biblioteca.

O Fórum sobre Captação de Recursos, Prestação de Contas e Licitação promovido pelo Senac Votuporanga, ocorreu no último dia 10, com o objetivo de apresentar às autoridades, de municípios e entidades assistenciais, o trabalho realizado pela unidade por meio do Atendimento Corporativo. O evento estreitou relacionamentos e oportunizou negócios com os gestores, evidenciando as soluções educacionais disponíveis tanto aos servidores públicos quanto aos munícipes.

O prefeito Jorge Seba ressaltou que “o Senac, como sempre, presta um relevante serviço às empresas e diversas instituições de Votuporanga com assuntos importantes como estes que foram discutidos, contribuindo não só com o desenvolvimento do município, como também de toda a região”.

No dia seguinte, 11 de fevereiro, o Senac Votuporanga participou do Desenvolve Votu, realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na praça da Concha Acústica. Na oportunidade, foi apresentada aos munícipes, a importância da formação profissional. Também participaram outras instituições, inclusive do sistema S (Sebrae, Senai e Sest/Senat).

O Senac Votuporanga ofereceu uma série de atrações, entre elas: a exposição da área de moda com roupas criadas e produzidas em sala de aula, estudantes do curso Técnico em Podologia utilizaram um podoscópio para análise dos pés e instruções de tratamentos quando necessário. Muitos ficaram curiosos e entenderam melhor sobre as limitações vindas com a idade, apresentadas pelos docentes do curso de Cuidador de Idoso com o uso de um simulador de idoso. Também foram feitas orientações sobre outros cursos, como os livres de Educador Social e em Aromaterapia, além dos cursos Técnicos em Design Gráfico e em Publicidade. O público passava por todos os espaços, seguindo um impresso em formato de jogo de tabuleiro e, chegando ao final, podiam utilizar a plataforma 360º e ainda ganhavam um livro da Editora Senac.

“Desde o início, a ideia era unir todos os parceiros em um só local para demonstrar à população que temos diversas opções de qualificação profissional disponíveis em Votuporanga. Penso que desta forma estamos trilhando o caminho de facilitadores pela recolocação no mercado de trabalho e o aperfeiçoamento profissional daqueles que já estão inseridos.” explica Jorge Seba.

Eliane Godoi, gerente do Senac Votuporanga, conclui que os eventos levaram visibilidade à unidade. “Realizamos um evento do Atendimento Corporativo para manutenção e estreitamento de vínculos com as prefeituras e entidades da nossa área de atuação. Por meio do Experimente Senac e Desenvolve Votu, apresentamos nossos cursos e nossa metodologia ativa para todos que participaram. Contamos com o engajamento de nossos funcionários, que com profissionalismo e competência apresentaram muito bem nossa unidade e o Programa Senac de Gratuidade. Foi show, nos trouxe muitos interessados e até mesmo matrículas efetivas”.

Senac Votuporanga