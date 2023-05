Senac Votuporanga participa do São Paulo Fashion Week 2023

Aluna do curso Estilista de Moda tem três modelos selecionados para participar da semana de moda de São Paulo.

O projeto com três modelos assinados pela aluna Taise de Paula, do curso livre Estilista de Moda do Senac Votuporanga, foi selecionado para exposição no São Paulo Fashion Week 2023. Ao todo, foram enviados 52 projetos e apenas 20 foram selecionados.

Os três modelos criados pela Taise fazem uma crítica ao consumo desenfreado e à poluição causada pela indústria da moda. “As roupas criadas pela aluna chamam a atenção para a falta de conscientização do consumidor e aos danos que o consumo inconsciente da moda pode causar ao meio ambiente. Na sua maioria, o consumidor não sabe se aquela peça ‘baratinha’ do fast fashion realmente tem um preço justo, por quem ela foi criada ou se ela causa algum impacto no planeta.” diz a docente Luana Gomes.

Taise e Luana estarão presentes na mostra fashionista na capital no dia 25 de maio.

Cursos na área de moda



Os cursos na área de moda são em parceria com a prefeitura do município por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e realizados no CTMO – Centro de Treinamento de Mão de Obra.

Nos dias 20 e 21 de junho, abrem as inscrições para o curso de Modelista e Costura para Consertos e Ajustes de Roupas, no Senac Votuporanga. O curso oferece bolsas de estudo 100% gratuitas.

