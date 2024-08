Senac Votuporanga marca presença no 14º FLIV com diversas atividades e oficinas gratuitas

Festival Literário de Votuporanga promove ações destacando a importância das conexões humanas além das telas

O Senac Votuporanga estará presente no 14º Festival Literário de Votuporanga (FLIV), que acontecerá de 4 e 11 de agosto, no Parque da Cultura. As atividades disponíveis pela unidade acontecem no 3º piso, onde fica o Museu, com acesso direto pela Avenida Francisco Ramalho de Mendonça.

O evento terá atrações culturais gratuitas. O Senac promoverá orientações sobre redes sociais, oficinas de Canva, Microsoft Office, paisagismo, marketing pessoal e fotografia com celular, jogos sobre medicação, sustentabilidade, a tradicional troca de livros e muitas outras atividades gratuitas abertas ao público, a partir de 14 anos.

“O FLIV é uma oportunidade para nossos estudantes e toda a população se envolverem em atividades culturais que promovem o conhecimento e a reflexão. O tema deste ano é especialmente relevante, pois nos incentiva a olhar além das telas e valorizar as conexões humanas, algo fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional. Estamos entusiasmados em participar com atividades que enriquecem o aprendizado, aplicando o Jeito Senac de Educar, que integra a teoria com a prática. Nossas oficinas serão conduzidas por estudantes e docentes do Senac, garantindo que os participantes possam vivenciar o conhecimento de forma prática e significativa”, comenta Eliane Baltazar Godoi, gerente do Senac Votuporanga.

As vagas para as atividades são limitadas e poderão ser feitas no próprio espaço do Senac. Saiba a programação completa no instagram do Senac Votuporanga www.instagram.com.br/senac.votuporanga.

Confira a programação ofertada pelo Senac Votuporanga

Dia 8/8

– Jogo sobre o jovem aprendiz, das 9h às 10h – Espaço jogos.

– Oficina de Kokedama, das 9h às 11h30 – Espaço TI.

– Contação de histórias com Poliana Savegnago, das 11h às 11h50 e das 18h às 18h50 – Palco teatro.

– Jogo do Meio Ambiente, das 14h às 15h – Espaço jogos.

– Jogo da Vida Real, das 14h às 15h30 – Palco teatro.

– Costurinhas, das 15h às 16h – Espaço TI.

– Improvisação para o teatro, das 15h30 às 16h30 – Palco teatro.

– Dicas de marketing pessoal e fotografia para o mercado de trabalho, das 16h30 às 18h – Palco teatro.

– Vivenciando o envelhecimento, das 16h30 às 17h30 – Spa literário.

– Oficina de Stencil, das 19h às 20h – Espaço TI.

– Bate-papo com Janaisa Viscardi, das 19h30 às 20h30 – Cinema.

Dia 9/8

– Oficina de Canva, das 9h às 10h – Espaço TI.

– Oficina de Paisagismo, das 9h às 10h – Espaço jogos.

– Descobrindo novos sabores, das 10h30 às 11h30 e das 17h às 18h – Espaço TI.

– O médico e o monstro: entre medicar e medicalizar, das 10h30 às 11h30 e das 15h30 às 16h30 – Espaço jogos.

– Contação de histórias com Poliana Savegnago, das 11h às 11h50 e das 18h às 18h50 – Palco teatro.

– Jogo da Vida Real, das 14h às 15h – Palco teatro.

– Costurinhas, das 15h30 às 16h30 – Espaço TI.

– Experimente o teatro, das 15h30 às 16h30 – Palco teatro.

– Dicas de Como Falar em Público, das 17h às 18h – Palco teatro.

– Navegue no Microsoft Office, das 17h às 18h e das 19h às 20h – Espaço TI.

– Oficina de Stencil, das 19h às 20h – Espaço TI.

Dia 10/8

– Game show sustentabilidade, das 9h às 11h30 – Espaço jogos.

– Oficina de Canva, das 9h às 10h – Espaço TI.

– Game da Medicação, das 10h30 às 11h30 e das 14 às 15h – Espaço TI.

– Experimente o teatro, das 10h30 às 11h30 – Palco teatro.

– Mapa Afetivo, das 14h às 16h – Palco teatro.

– A Cartomante Literária, com Monalisa Machado, das 15h30 às 16h e das 19h às 19h30 – Itinerante.

– Navegue no Microsoft Office, das 15h às 16h e das 17h às 18h – Espaço TI.

– Descobrindo novos sabores, das 17h às 18h e das 19h às 20h – Espaço jogos.

Dia 11/8

– Game show sustentabilidade, das 9h às 10h e das 10h30 às 11h30 – Espaço jogos.

– Vivenciando o envelhecimento, das 9h às 10h – Espaço TI.

– A Cartomante Literária com Monalisa Machado, das 11h às 11h30, das 14h às 14h30 e das 16h às 16h30 – Itinerante.

Serviço:

14º FLIV – Festival Literário de Votuporanga

Evento gratuito e aberto ao público

Local: Rua Ângelo Bimbato, 1-191 – Jardim Alvorada, Votuporanga – SP

Senac Votuporanga

Endereço: Rua Guaporé, 3.221 – Nova Boa Vista – Votuporanga/SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-votuporanga