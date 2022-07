Senac Votuporanga está com inscrições abertas para cursos 100% gratuitos

Os cursos serão ofertados pelo Programa Senac de Gratuidade; além disso, alguns são em parceria com a Prefeitura de Votuporanga.

O Senac Votuporanga está com inscrições abertas para cursos com previsão de início das aulas em agosto. As ofertas são Técnico em Segurança do Trabalho, Diversidade nas Organizações e, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga os cursos Assistente Administrativo, Estilista de Moda e Confeccionista de Patchwork. Todos os cursos contam com bolsas de estudo 100% gratuitas, com aproximadamente 200 vagas disponíveis.

“O Programa Senac de Gratuidade disponibiliza estudo de qualificação profissional para pessoas que não têm condições de pagar por um curso. É uma oportunidade para quem ainda não tem um trabalho se especializar, para quem já trabalha ter um diferencial e também para gerar novos empreendedores no mundo do trabalho”, ressalta Geisa Raquel Guerra Morassuti, técnica de desenvolvimento profissional do Senac Votuporanga.

Interessados nos cursos Técnico em Segurança do Trabalho e Diversidade nas Organizações devem se inscrever pelo site https://www.sp.senac.br/senac-votuporanga 20 dias antes do início das aulas, a partir das 12 horas. As inscrições são por ordem de chegada.

Para os interessados nos cursos de Estilista de Moda e Confeccionista de Patchwork, as inscrições estão sendo feitas diretamente na unidade do Senac, na Rua Guaporé, 3221. Já para o curso de Assistente Administrativo, as inscrições estão abertas no Fundo Social, que fica na Prefeitura, Rua Pará, 3227.

Lembrando que as bolsas de estudo 100% gratuitas são oferecidas para quem tem renda familiar por pessoa de até 2 salários mínimos, ou seja, quando a soma da renda das pessoas da casa, dividida pela quantidade de pessoas resulta em até R$ 2.424,00. Para mais informações acesse https://www.sp.senac.br/bolsas-de-estudo/como-funciona.

Senac Votuporanga