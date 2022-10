Senac Votuporanga celebra 100 anos do rádio 

Evento que contou com exposição de rádios antigos, reuniu comunicadores, empresários de comunicação, alunos e docentes da área.

O Senac Votuporanga sediou na noite desta quinta-feira (29.set), o “Sintonize-se!”, evento gratuito que celebrou o centenário do rádio no Brasil, comemorado, oficialmente, no último dia 7 de setembro.

As festividades na instituição, que oferece cursos de rádio (locução e sonoplastia), contou com uma exposição de rádios antigos, na biblioteca. E ainda um bate-papo com profissionais de comunicação, empresários do setor, alunos, convidados e docentes (Alexandre Lobão e Marisa Mariotto); além de participações como de Moacyr Neto, coordenador da área de comunicação e artes, responsável por cinema, vídeo, rádio e TV/comunicação social do Senac São Paulo.

Relembrando a história do rádio desde sua criação, o evento resgatou a trajetória do veículo em Votuporanga, por meio do convidado Dirceu Camargo, gestor da rádio Clube FM, que apresentou uma cópia do convite de inauguração da emissora, em 1956, sob comando de seu pai, o visionário jornalista Nelson Camargo.

Dirceu discorreu sobre a evolução temporal da emissora e relembrou grandes nomes do rádio, fazendo menção especial à Osmar Cunha, falecido em 21 de outubro de 2020, vítima de um infarto.

Evento anfitrionado por Eliane Godoi, gerente do Senac, e mediado pelo comunicador Orlando Ribeiro, contou ainda com a participação de nomes relevantes no meio do rádio e do jornalismo no Noroeste paulista, como: Anderson Luan (diretor da Rádio Alvorada, de Estrela d’Oeste/SP), Juninho Mazzei (proprietário da 94FM de General Salgado/SP), Fábio Ferreira (A Cidade), e Meg Monteiro (Rádio e TV Unifev).

Noite ainda reservou momentos de aprendizado com o jornalista Antônio Carlos de Camargo, que lembrou sua trajetória como comunicador e detalhes vividos no meio, na década de 1960. Já João Carlos Ferreira contribuiu contando passagens vivenciadas na comunicação.

A abertura e encerramento do evento ficou a cargo do radialista e DJ Lukinha.

O Senac Votuporanga fica na Rua Guaporé, 3221, no bairro Nova Boa Vista, em Votuporanga. Mais informações: (17) 3426-6705.