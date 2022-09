Senac Votuporanga celebra 100 anos do rádio com evento gratuito 

Exposição de rádios antigos e um bate-papo com renomados profissionais da área.

Responsável por levar informação e entretenimento até os locais mais remotos, o rádio no Brasil completa 100 anos este mês. Você sabia que esse veículo foi responsável por fazer sua primeira transmissão ao vivo durante as comemorações do centenário da Independência do país? Passado um século desde sua criação, o hábito de escutar o rádio sobreviveu às transformações tecnológicas e continua sendo uma importante ferramenta de comunicação. E para comemorar a data, o Senac Votuporanga preparou uma noite especial e convida o público para participar nesta quinta-feira (29.set), a partir das 19h.

O evento gratuito: “Sintonize-se!”, contará com uma exposição de rádios antigos e um bate-papo com profissionais da comunicação e participações especiais, como: Moacyr Neto, coordenador da área de comunicação e artes, responsável por cinema, vídeo, rádio e TV / comunicação social do Senac São Paulo e Marisa Mariotto, docente, além dos estudantes do curso de Radialista – setor de locução.

A abertura e encerramento ficarão a cargo do radialista e DJ Lukinha. Já a mediação será realizada pelos radialistas: Orlando Ribeiro e Alexandre “Lobão”, docente do Senac e também radialista na rádio Clube 92 e na Rádio Comunitária

Eliane Godoi, gerente do Senac Votuporanga, ressalta a importância do rádio no cotidiano dos ouvintes “Este evento é muito importante para o Senac, pois juntaremos nossos estudantes, ou seja, futuros radialistas, com profissionais que são protagonistas na história desses 100 anos do rádio no Brasil. Os presentes assistirão uma troca de experiência muito rica, sobre a história do rádio, o impacto que ele tem na vida das pessoas diariamente, a chegada da crossmedia e o futuro, acompanhando a evolução tecnológica.” E acrescenta. “Estamos muito felizes em realizar um evento desta grandiosidade. Convido a todos para virem até o Senac celebrar conosco”, completa.

Muitos profissionais da região foram formados pelo Senac Votuporanga. Desde o lançamento dos cursos de qualificação de Radialista – setor locução e Radialista – sonoplastia, em 1997, a unidade já formou cerca de 400 profissionais.

Os protagonistas da noite serão:

Anderson Luan – Case Senac

Dirceu Camargo – Início do rádio em Votuporanga

Fábio Ferreira – Locução esportiva

Juninho Mazzei – O rádio na região

Meg Monteiro – A voz feminina no rádio

O evento é gratuito e para participar é necessário se inscrever pelo site: sp.senac.br/100anos-do-radio ou para mais informações ligue para (17) 3426-6705

Senac Votuporanga fica na Rua Guaporé, 3221, no bairro Nova Boa Vista.