Senac Votuporanga ampliará sua presença na região com um novo prédio 

Localizado na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, o terreno de 8 mil metros quadrados foi doado pela Prefeitura ampliando ainda mais o acesso à educação para a comunidade.

O Senac Votuporanga está ampliando sua presença na região com a construção de um novo prédio na cidade. A unidade continuará a oferecer cursos de alta qualidade, aumentando a capacidade de atendimento da população que hoje é de 700 alunos por dia.

Nesta quarta-feira (13.set) ocorre a assinatura da escritura de doação do terreno pela Prefeitura Municipal ao Senac São Paulo, o documento foi oficializado pelo Dr. Abram Szajman, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, do Centro do Comércio e dos Conselhos Regionais do Sesc e do Senac no Estado de São Paulo, o prefeito de Votuporanga, senhor Jorge Augusto Seba, o Dr. Douglas José Gianotti, Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga e a Dra. Ana Lúcia de Biazzi Pereira Ferreira Silva, Promotora de Justiça do município.

Localizado na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, o terreno de 8 mil metros quadrados, doado pela prefeitura municipal, abrigará uma moderna unidade do Senac. “Com a expansão, o Senac Votuporanga dá mais um grande passo em direção a sua missão de levar educação de excelência para mais pessoas, reafirmando seu compromisso com a educação profissional e a qualificação para o mundo do trabalho”, diz Eliane Baltazar Godoi, gerente do Senac Votuporanga.

Senac Votuporanga e sua trajetória

A história do Senac na cidade de Votuporanga começou na década de 1950, com o curso Comercial Radiofônico, promovido pela Universidade do Ar, primeira experiência de educação a distância da instituição. Em 1978, foi inaugurado um Polo Avançado com uma diversificada programação de cursos profissionalizantes. Essa ação prolongou-se até 1984.

Com a demanda crescente de formação profissional na região, em maio de 1997 foi inaugurado o Senac Votuporanga. Em 2011, a unidade passou por uma reestruturação e ampliou o prédio antigo, chegando a 1.200 metros de área construída.

Atualmente, o Senac Votuporanga oferece cursos técnicos e livres em gestão e negócios, saúde e bem-estar, tecnologia da informação, comunicação e artes, meio ambiente e segurança do trabalho, moda e beleza, gastronomia e nutrição. A unidade é referência de ensino na região, abrangendo 49 municípios do entorno de Votuporanga.

Com o objetivo de ampliar não apenas seu espaço físico, mas também a oportunidade ao cesso de mais pessoas à educação de qualidade, o Senac Votuporanga destina 80% das vagas ao ensino gratuito, por meio do Programa Senac de Gratuidade. “A missão do Senac São Paulo é auxiliar na formação de profissionais altamente qualificados, acreditando sempre no poder transformador da educação e no estímulo à cidadania. E nós, do Senac Votuporanga temos orgulho de levá-la adiante”, diz Eliane.