Senac destina mais de 400 copos de água mineral

Doação auxilia na demanda da Santa Casa, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) em Votuporanga.

Juntos vamos superar os desafios da pandemia do Coronavírus (COVID-19). É assim que o Senac Votuporanga acredita que conseguiremos vencer. Por isso, reforça sua responsabilidade e compromisso social com ações voltadas para comunidade.

Nesta semana, a instituição de ensino fez uma doação para a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região. Foram entregues 432 copos de água de 200ml cada, que irão auxiliar na qualidade e humanização da assistência hospitalar.

A gerente do Senac, Eliane Baltazar Godoi, explicou a iniciativa. “Em razão da pandemia, suspendemos as atividades presenciais desde março, conforme Decreto do Governo Estadual. Estamos retomando gradualmente, priorizando ainda atendimento e ações on-lines. Além disso, foi instituído um Comitê de Gerenciamento para conduzir os processos atuais e promover comunicação com a comunidade e os alunos”, contou.

Ela ressaltou a importância da Santa Casa. “É uma Instituição referência de Votuporanga e região. Queremos colaborar, mesmo que minimamente, para o bom andamento das atividades do Hospital. Para o Senac, em momentos como esse, a responsabilidade de contribuir passa a ser de todos. Essa doação é apenas uma das iniciativas que concretizamos na busca de auxiliar na contenção da COVID-19”, complementou.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o empenho. “O Senac é um grande parceiro. Essa ação só demonstra o quanto o grupo também tem senso de comunidade, dispostos a mudar a realidade que vivencia. Cada auxílio reflete diretamente em nosso atendimento, beneficiando centenas de pacientes. Nosso muito obrigado”, finalizou.