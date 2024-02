Seminário explica como o empresário de Rio Preto e região acessa crédito no exterior 

Encontro mostrará como empresários podem fazer empréstimos em outros países com taxas de juros mais baratos, menor burocracia e facilidade para pagamento.

O Ciesp do Noroeste Paulista e a Corpag – Corretora de Câmbio e Comércio Exterior promovem, nesta quarta (21.fev), um encontro para discutir e explicar as vantagens para os empresários industriais de Rio Preto e região o processo de obtenção de crédito no exterior. O evento é gratuito e será às 19h30, na sede do Ciesp Noroeste Paulista, em Rio Preto. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link https://oferta.inteligenciacomercial.com/lp-rd-campanha-workshop-credito-internacional-sao-jose-do-rio-preto

Sob o título “Workshop Presencial sobre Crédito Internacional”, o tema será apresentado por Luciano Bravo, CEO Inteligência Comercial e Country Manager da Savel Capital Partners. Durante o encontro, serão explicados detalhes a amortização dos empréstimos internacionais e o tempo necessário para quitá-los, além de esclarecimentos sobre diferentes modalidades de carência, incluindo a possibilidade de renovação do prazo de pagamento, proporcionando uma flexibilidade ainda maior para as empresas.

“Esta é uma oportunidade para os empresários entenderem que não precisam ficar atados ao mercado de crédito nacional, com suas altas taxas de juros e burocracia excessiva. Ao contrário, o seminário irá explorar como é possível acessar linhas de crédito internacionais com condições mais favoráveis e menos entraves burocráticos”, disse a diretora-titular do Ciesp Noroeste Paulista, Aldina Clarete D’Amico.

Uma das principais vantagens do crédito internacional destacadas pelos organizadores é a possibilidade de acesso a crédito com juros mais baixos e condições mais flexíveis do que as oferecidas pelo mercado nacional. Enquanto as taxas de juros dos bancos brasileiros podem chegar a 22% e 23% ao ano, no mercado internacional, essas taxas podem ser de apenas 10% ao ano, facilitando o crescimento das empresas sem sobrecarregar suas finanças.

O CEO da Inteligência Comercial ressalta a importância dessa modalidade de financiamento para empresas de médio porte, que muitas vezes enfrentam dificuldades para obter crédito no mercado nacional. Ele destaca que, com um faturamento mínimo médio de R$ 24 milhões a R$ 800 milhões ao ano, ou demonstrando capacidade financeira e garantias adequadas, as empresas podem acessar linhas de crédito que variam de 3 milhões a 300 milhões de dólares por operação.

Além disso, Bravo explica que o processo de crédito internacional oferece diversas vantagens, como a possibilidade de aportes sucessivos e o uso de garantias flexíveis, como a imobiliária. Ele enfatiza que, para participar desse processo, os empresários interessados devem participar do Seminário e preencher um formulário inicial para análise de elegibilidade, que será conduzida tanto no Brasil quanto no exterior.

O evento é gratuito, mas é necessário que o interessado faça a inscrição , também gratuita, pela internet.