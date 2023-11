Seminário da Diversidade discutirá políticas públicas LGBTQIA+ e letramento racial 

Evento será promovido nesta sexta-feira (24), a partir das 8h, na Câmara Municipal, com entrada gratuita e entrega de certificados; palestrantes altamente gabaritados debaterão temas sociais.

A Secretaria de Direitos Humanos realiza o 5º Seminário da Diversidade. O evento deste ano tem como tema “Os avanços e os desafios do público LGBTQIA+ e a urgência em políticas públicas para uma educação antirracista”. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, Câmara Municipal e Escola do Legislativo. O seminário será promovido nesta sexta-feira, dia 24 de novembro, a partir das 8h, na Câmara Municipal, e é aberto ao público. Haverá entrega de certificados aos presentes.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, explicou que o seminário se resume em duas importantes temáticas: políticas públicas LGBTQIA+ e letramento racial. “Decidimos unir em um único evento já que novembro será um mês cheio de grandes mobilizações. Teremos a Parada da Diversidade, que é realizada pela ONG Liberdade de Amar em parceria com a Prefeitura de Votuporanga. Também teremos a Semana da Consciência Negra, que conta com o apoio das Secretarias da Cultura e Educação, além de vários conselhos municipais envolvidos, e o seminário vem para encerrar com chave de ouro”.

Emerson ainda acrescentou que como gestor da pasta de Direitos Humanos, é de extrema importância propor uma reflexão à sociedade com temas que possam colaborar para construir uma cultura de paz. “Precisamos enxergar a necessidade da construção e existência de políticas públicas direcionadas à população LGBTQIA+, rompendo com tabus e preconceitos que, ainda hoje, estão presentes em nosso cotidiano. Já o letramento racial é um processo de reeducação racial que reúne um conjunto de práticas com o intuito de desconstruir formas de pensar e agir naturalizadas e normalizadas socialmente, em relação a pessoas negras e pessoas brancas”.

O Seminário da Diversidade conta ainda com o apoio dos conselhos municipais que estão vinculados à Secretaria de Direitos Humanos, que são da Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CMPDCN) e Defesa dos Direitos Humanos (CMDDH).

Mais informações podem ser obtidas pelo (17) 3422-2770 ou pelo e-mail direitoshumanos@votuporanga.sp.gov.br

Palestrantes

O evento atrairá um grande público de Votuporanga e de toda região devido à relevância dos temas e ao alto gabarito dos palestrantes que estarão presentes. Para debater o tema “Sexualidade, Educação e Gênero: Desafios e Discussões”, estará presente Raphaella Freitas Petkovic. Ela é psicoterapeuta e sexóloga, professora universitária e de ensino técnico, mestre e doutoranda na área de comunicação e gênero. Também é especialista em autismo, psiquiatria, sexualidade e saúde LGBTQIA+. Foi aluna especial do doutorado em Psiquiatria da FMUSP, além de ser consultora de assuntos para a diversidade, com livros e artigos publicados na área.

Quem debate o tema “A urgência em políticas públicas para uma educação antirracista” é Claudionora Elis Tobias. Ela é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Unilago (2008), especialista em direito do consumidor, previdência e criminal. É membro da Comissão da Mulher Advogada da Seccional de São Paulo (2018 a 2020), vice-coordenadora da Comissão da Criança e Adolescente da OAB de São José do Rio Preto (gestão 2020/2022) e membro da Comissão da Equidade e Igualdade Racial da OAB de Rio Preto na gestão de 2022/2024.