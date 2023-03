Semifinais do Paulistão: veja datas, locais e horários dos jogos 

Vaga na final será definida em jogo único, com o time de melhor campanha como mandante; Palmeiras x Ituano e Água Santa x Bragantino definem finalistas.

A Federação Paulista de Futebol definiu nesta terça-feira (14.mar), em reunião com representantes de Água Santa, Bragantino, Ituano e Palmeiras, as datas e horários das semifinais do Campeonato Paulista.

Veja como ficou a tabela:

19/3 – domingo – 16h: Palmeiras x Ituano – Allianz Parque, São Paulo

20/3 – segunda-feira – 21h: Água Santa x Red Bull Bragantino – Vila Belmiro, Santos

Dono da melhor campanha, o Palmeiras eliminou o São Bernardo e decide a semifinal contra o Ituano, que despachou o Corinthians, no Allianz Parque.

Já o Água Santa, que tirou o São Paulo da competição, enfrenta o Bragantino, que passou pelo Botafogo-SP, na Vila Belmiro, em Santos.

Somente a final do Campeonato Paulista é que será em dois jogos, de ida e volta. As decisões estão previstas para os dias 2 e 9 de abril. Caso o Palmeiras se classifique, terá garantido o direito de decidir em casa por causa da melhor campanha.

*Com informações do ge