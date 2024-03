Semi no Allianz Parque? Vice do Palmeiras diz que clube ainda aguarda liberação do gramado 

Paulo Buosi falou com a imprensa no sorteio dos grupos da Libertadores, no Paraguai, nesta segunda-feira: “Não é algo que dependa exclusivamente do Palmeiras”

O Palmeiras divide atenções entre o Campeonato Paulista e a Conmebol Libertadores nesta segunda-feira. Representante do clube no sorteio dos grupos do torneio sul-americano desta temporada, em evento no Paraguai, o vice Paulo Buosi afirmou que ainda aguarda todas as liberações para ter o Allianz Parque à disposição de Abel Ferreira na semifinal da competição estadual.

“Tivemos um treino do sub-20, membros da comissão técnica estiveram juntos. Amanhã (terça-feira) vamos fazer um novo treino e tendo todas as liberações dos órgãos competentes vamos jogar na nossa casa. Vamos fazer todo o possível para isso, mas não é algo que dependa exclusivamente do Palmeiras”, disse o dirigente.

Nesta segunda-feira, o elenco sub-20 do Verdão fez uma atividade no gramado, o primeiro trabalho do clube no local desde a finalização da reforma do gramado sintético. Depois de reclamações do Verdão e de interdição da Federação Paulista de Futebol, em janeiro, a administradora colocou cortiça no material do campo artificial.

O Palmeiras aproveitará os dois dias da semana à disposição, pois a partir de quarta já não poderá mais testar o local por causa da montagem do palco para um show no sábado.

O objetivo do Palmeiras é enfrentar o Novorizontino em casa, em confronto único da semifinal do Paulistão, ainda sem data definida – a data-base divulgada pela FPF é 27 de março.

Após o treinamento de terça, o clube deve ter uma posição mais concreta sobre as condições do piso e a possibilidade de voltar a jogar ainda neste mês na sua casa.

Além do Paulistão, Buosi também falou sobre a expectativa do Verdão para a disputa da Conmebol Libertadores desse ano. Os palmeirenses conquistaram o torneio em 1999, 2020 e 2021 sonha com o inédito tetracampeonato sul-americano entre os clubes brasileiros.

“A Libertadores é sempre muito difícil, o Palmeiras está indo para a nona disputa consecutiva, fruto do trabalho dos nossos jogadores e da comissão técnica. A gente tem um pouquinho dessa competição no nosso DNA. Mas todos os números são história. É um novo campeonato, Vamos entrar com muita disposição para que a gente consiga vencer. As dificuldades são imensas, desde logística, altitude, uma série de coisas que faz o campeonato ser diferente. O Palmeiras vai em busca dos seus objetivos, que é vencer”, declarou o vice do Verdão.

*Com informações do ge