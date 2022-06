Semana que tem início do inverno será de temperaturas amenas em Votuporanga 

Estação, que vai até 22 de setembro, é marcada pelo período menos chuvoso de Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte e Nordeste; maiores quantidades de chuva concentram-se sobre o noroeste da Região Norte, leste do Nordeste e parte do Sul.

A semana que começou nesta segunda-feira (20.jun) será de temperaturas amenas em parte do Sul e Sudeste do país, apesar do início do inverno. A nova estação começa oficialmente nesta terça-feira (21) às 06h14 (horário de Brasília) para a maior parte do território brasileiro – com exceção de partes do Amazonas, Pará e quase a totalidade de Roraima e Amapá, que ficam no Hemisfério Norte.

O início da estação é chamado de solstício de inverno – dia do ano com menos horas de luz do que qualquer outro no ano. Geralmente, ele ocorre em 22 de junho, mas pode ocorrer entre 21 e 23. Neste ano, será às 06h13 desta terça (21).

A estação termina em 22 de setembro às 22h04, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O inverno é marcado pelo período menos chuvoso das regiões Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte e Nordeste – enquanto as maiores quantidades de chuva concentram-se sobre o noroeste da Região Norte, leste do Nordeste e parte da Região Sul.

De acordo com o Inmet, por causa das massas de ar frio que vêm do sul do continente, pode haver:

queda da temperatura média do ar, com valores abaixo de 22ºC no leste do Sul e Sudeste;

formação de geadas nas regiões Sul, Sudeste e em Mato Grosso do Sul ;

neve nas áreas serranas e planaltos da Região Sul;

episódios de friagem em Mato Grosso , Rondônia , Acre e no sul do Amazonas .

No período da manhã, pode haver, também, formações de nevoeiros e/ou névoa úmida nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com redução de visibilidade, especialmente em estradas e aeroportos. Com a redução das chuvas em grande parte do país nesta época, ocorre a diminuição da umidade relativa do ar, que favorece o aumento da incidência de queimadas e incêndios florestais e de doenças respiratórias.

Região Sudeste

As chuvas devem ficar próximas ou ligeiramente abaixo da média no Sudeste. Não está descartada, entretanto, a ocorrência de chuvas próximas ao litoral da região, por causa da passagem de frentes frias.

Já as temperaturas devem ficar acima da média em grande parte da região, mas também não se descarta a possibilidade de queda na temperatura média do ar devido à entrada de massas de ar frio. Pode haver formação de geada em locais mais altos.

Em Votuporanga: mín. 15°C/máx. 28°C nesta segunda (20); mín. 16°C/máx. 31°C na terça (21); mín. 16°C/máx. 32°C na quarta (22); mín. 16°C/máx. 33°C na quinta (23); 16°C/máx. 32°C na sexta-feira (24).