Semana Nacional de Trânsito chega ao fim nesta sexta-feira

Ação continua com pedágios educativos; excesso de velocidade é o principal motivo de aplicação de multa.

Na celebração da Semana Nacional de Trânsito, realizada pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Centro Universitário de Votuporanga (Unifev) e apoio do Tiro de Guerra, ações vêm sendo realizadas desde segunda-feira e terminará sexta-feira, 24 de setembro, com palestras em escolas e pedágios educativos para conscientização e orientações à população sobre responsabilidade no trânsito tanto por parte dos condutores quanto dos pedestres.

De acordo com dados levantados perante à Pasta em 2021, até o momento, foram registrados 781 acidentes, sendo 503 com vítimas, que representa mais de 60%, resultando na necessidade de serviço de urgência e emergência e também de pronto atendimento na área da saúde, 264 sem vítimas e 14 atropelamentos.

Com relação a multas, os três tipos mais aplicados estão relacionados com questões que geralmente causam acidentes no trânsito. Em primeiro lugar, excesso de velocidade registrado por radares eletrônicos, seguido pela infração de dirigir e falar ao celular ao mesmo tempo e, por fim, avançar sinal vermelho.

Confira o último dia de ações programadas que encerrarão a Semana Nacional de Trânsito nesta sexta-feira (24):

6h45

Escola “Sarah Arnoldi Barbosa”

Avenida João Gonçalves Leite (Parque da Cultura)

9h

Rua Bahia (faixa de pedestres defronte ao Poupatempo)

Avenida Antônio Augusto Paes com Rua das Américas (rotatória)

12h

Escola “Professora Anita Liévana Camargo”

Rua São Carlos (acesso à Estrada do 27)

Avenida Pansani com Rua Copacabana (rotatória)

15h20