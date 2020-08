A Igreja celebra de 9 a 15 de agosto de 2020 a Semana Nacional da Família em unidade com toda a Igreja do Brasil, dentro do mês vocacional (agosto), celebramos diversas vocações: sacerdócio, leigo, religioso(a) e também a vocação ao sacramento do matrimônio que é a família. A família foi criada por Deus (Gn.2,19-24), mais tarde, Jesus eleva a união do homem e da mulher a Sacramento (Mc.10,7-8).

Para este ano o tema central da Semana Nacional da Família é: “Eu e minha casa serviremos ao Senhor” (Josue 24,15). Esta semana é um momento forte de celebrar em comunhão com a Igreja a vocação de ser família. O tema “Eu e minha casa serviremos ao Senhor”, está em sintonia com as diretrizes gerais da evangelização da Igreja no Brasil proposta pelos Bispos (2019-2023).

Nos direcionamentos dos bispos a casa é a principal figura da proposta de comunidades eclesiais missionárias. Casa é entendida como lar, para aqueles que nela habitam, acentua a perspectiva pessoal, comunitária e social da evangelização.

Foi a partir dessa reflexão, que surgiu a inspiração para o tema: “Eu e minha casa serviremos ao Senhor”, citação extraída do livro do profeta Josue. A narração bíblica nos recorda que Josué foi o homem responsável por liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Ele foi o sucessor de Moisés.

Além do tema geral, também é proposto subtemas diários para as reflexões, orações e partilhas durante a semana. Na prática a Semana Nacional da Família tem como objetivo fortalecer e ampliar os laços familiares como vocação e dom de Deus. Neste tempo deve ser evidenciado os ensinamentos evangélicos diante das crises e problemas intra-familiares, promover o encontro dentro da própria família, na comunidade e por fim na sociedade como um todo para que a família seja vista e entendida como santuário da vida, lugar da experiência do amor e laboratório para a vida.

Também é momento de acolhida e oportunidade para apoiar os casais e famílias das comunidades e paróquias a fim de reaproximar especialmente os mais afastados dos sacramentos e da vida de comunidade e Igreja.

Com as bênçãos da Sagrada Família: Jesus, Maria e José, queremos convidar todas as famílias a fazer a experiência de viver o amor fraterno e fazer de sua casa/lar um serviço ao Senhor.

Marceli de F. B. Quatrini e José Carlos Quatrini

Coordenadores da Pastoral Familiar – Diocese de Votuporanga