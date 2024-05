Semana Mundial de Higiene das Mãos 2024

Austa Hospital e IMC realizam durante 10 dias atividades com foco na higiene das mãos para profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes.

Uma das ações mais importantes e eficazes para evitar a disseminação de doenças é muito simples: lavar as mãos. Todos os anos, ocorrem em todo o mundo 136 milhões de casos de infecções resistentes a antibióticos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Para chamar a atenção da população, esta é a Semana Mundial de Higiene das Mãos, que ocorre em todo planeta com o tema “Porque o compartilhamento de conhecimento sobre a higiene das mãos continua tão importante?”.

Profissionais e instituições de saúde de todo o planeta se mobilizam em torno da campanha. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), este ano, o foco está em promover o conhecimento e desenvolver as habilidades dos profissionais de saúde e cuidadores, por meio de treinamento e educação inovadores e impactantes sobre prevenção e controle de infecções, incluindo higiene das mãos.

O Austa Hospital e o IMC – Instituto de Moléstias Cardiovasculares realiza, a partir desta segunda-feira (6.mai) e por mais 10 dias, várias atividades lúdicas e recreativas com foco na higiene das mãos voltadas para os seus profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes que estiverem nas instituições.

Nesta segunda-feira (6), os profissionais foram convidados a participarem da “Caixa Pedagógica”, uma experiência em que, após passar nas mãos uma substância que é captada por uma luz dentro da caixa. Desta forma, a pessoa consegue visualizar quais áreas das mãos foram “lavadas” com a substância e quais não. Desta forma, o profissional tem visão clara se lavou corretamente as mãos.

Em paralelo, o Austa Hospital inicia também a campanha “Mãozinhas”, na qual seus profissionais conversarão com pacientes e acompanhantes sobre a importância da higienização. “Vamos explicar que o papel de todas as pessoas que estão no hospital é tão importante quanto de seus profissionais para se evitar a transmissão de patógenos”, explica a enfermeira Eliane Silva, da comissão organizadora da campanha no Austa Hospital e IMC.

Nesta terça-feira, a Campanha Higiene das Mãos aconteceu no Centro de Oncologia do Austa Hospital, onde uma terapeuta ocupacional coordenou atividades manuais com os pacientes, durante a sessão de quimioterapia. Cada paciente construiu um vasinho de flor em formato de mãos e, durante a atividade, ouviu orientações sobre a importância da higiene das mãos no dia a dia.

As crianças também serão envolvidas nesta Semana de Higiene das Mãos. Na sexta-feira (10), uma terapeuta ocupacional do Austa Hospital fará atividades de pintura com os pacientes da Pediatria. Cada paciente irá deixar as marcas de suas mãos com guache em um desenho, enquanto aprenderá como lavar as mãos. Ao final da atividade, cada criança receberá um certificado de partição com seu nome e sua mãozinha.

O Austa Hospital e o IMC estenderão a Campanha Higiene das mãos também para a Semana da Enfermagem, que acontece de 13 a 16 de maio, durante os quais os profissionais são mobilizados em atividades lúdicas e competições.

A Semana da Enfermagem e a Campanha Higiene das Mãos se encerram no dia 16 de maio com a apresentação de uma peça teatral aos profissionais de saúde.

Campanha de Higiene das Mãos

Austa Hospital e IMC – Instituto de Moléstias Cardiovasculares