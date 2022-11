Semana de mobilização contra a Dengue tem troca de criadouros por brindes em escolas 

No CEM “Profª Neyde Tonanni Marão”, foram recolhidos mais de 130 quilos de materiais que poderiam se transformar em criadouros do mosquito.

Em meio a programação da Semana de mobilização contra a Dengue que está sendo promovida em todo o Estado de São Paulo durante os dias 21 e 25 de novembro, a Secretaria da Saúde de Votuporanga, por meio da Vigilância Ambiental, vem realizando uma série de ações, entre elas, a troca de criadouros por brindes em escolas municipais, envolvendo alunos do Ensino Fundamental.

No CEM “Profª Neyde Tonanni Marão”, do bairro Jardim das Palmeiras I, foram recolhidos mais de 130 quilos de materiais que poderiam se transformar em criadouros do mosquito Aedes aegypti como, latas, plásticos, embalagens diversas, entre outros. Tudo foi contabilizado e vendido com renda revertida para a Associação de Pais e Mestres da escola.

Durante a ação, profissionais da Vigilância Ambiental orientaram os alunos sobre os materiais que seriam potenciais criadouros e entregaram sacos de lixo para levarem para a casa e fazerem a coleta. No dia seguinte, os alunos devolveram os sacos com os materiais recolhidos e ganharam brindes por terem participado da gincana.

Registro de casos

Atualmente, Votuporanga contabiliza 9.889 casos positivos de Dengue registrados neste ano e outros 143 aguardam resultado. A cidade também registrou quatro óbitos, sendo três homens, dois de 75 e um de 59 anos, com comorbidades; e um menino de 3 anos, também com comorbidade.

Prevenção e cuidados

O enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti é uma tarefa contínua e coletiva. As principais medidas de prevenção são:

– Deixar a caixa d’água bem fechada e realizar a limpeza regularmente;

– Retirar dos quintais objetos que acumulam água;

– Cuidar do lixo, mantendo materiais para reciclagem em saco fechado e em local coberto;

– Eliminar pratos de vaso de planta ou usar um pratinho que seja melhor ajustado ao vaso.

Ao apresentar os sinais e sintomas, como febre, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele, é importante procurar uma unidade básica de saúde para diagnóstico e tratamento adequados.