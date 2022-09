Sem Veiga, Abel terá voltas de Danilo e Scarpa 

Palmeiras se prepara para confronto contra o Bragantino, sábado, pelo Brasileirão.

O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira (1º.set), na Academia de Futebol, dando sequência aos preparativos para enfrentar o Bragantino, no sábado, às 19h, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A comissão comandou atividades técnicas. O primeiro trabalho exercitou a posse de bola e a troca de passes sob pressão mediante objetivos determinados pelos auxiliares em campo reduzido.

Com maior desgaste, os atletas de linha que começaram entre os titulares contra o Athletico realizaram um complemento físico antes de seguirem para a parte interna do centro de excelência. Raphael Veiga seguiu o tratamento no tornozelo direito junto ao Núcleo de Saúde e Performance.

Os demais fizeram uma segunda atividade técnica com ênfase nas transições e finalizações, além de cobranças de bolas paradas e pênaltis.

Para a partida deste sábado, o Palmeiras não contará com o meia Raphael Veiga, que sofreu entorse no tornozelo direito na partida contra o Athletico, no meio de semana, pela Libertadores. O volante Jailson, que se recupera de lesão no joelho, também é desfalque certo.

Em contrapartida, o Verdão terá o retorno do volante Danilo e do meia-atacante Gustavo Scarpa, que estavam suspensos no duelo pela Libertadores.

O provável Palmeiras contra o RB Bragantino deve ter: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 50 pontos, sete a mais que o vice-líder Fluminense. O Verdão defende invencibilidade de nove rodadas na competição.

*Com informações do ge