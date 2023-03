Sem Taffarel, Seleção terá sete caras novas e seis remanescentes da Copa em comissão no Marrocos 

Ramon Menezes chama três parceiros do Sub-20 e três profissionais de clubes que se juntam a Rodrigo Lasmar, Ricardo Gomes e outros quatro profissionais que estiveram no Catar.

Seis remanescentes da Copa do Mundo, quatro campeões do Sul-americano Sub-20 e três novos convocados pelo trabalho realizado em seus clubes. É dessa maneira que está formada a comissão técnica que dará o pontapé inicial da seleção brasileira no ciclo visando a Copa de 2026, no próximo dia 25, no Marrocos, sob o comando do interino Ramon Menezes.

Se a ausência de Tite e seus pares diretos já não é mais novidades e foi oficializada no dia 17 de janeiro, nomes como Taffarel e Fábio Mahseredjian, que ocupavam os cargos de preparador de goleiro e físico desde 2014, ainda com Dunga, também encerraram o ciclo pela equipe nacional. A nova comissão técnica embarca juntamente com a rouparia neste sábado para o Marrocos, enquanto os jogadores se apresentam na segunda-feira já em Tânger.

Da equipe técnica campeã do Sul-Americano Sub-20, na Colômbia, Ramon leva consigo o auxiliar Thiago Kosloski, técnico do Sub-20 do Coritiba, o preparador físico Leonardo Cupertino, do América-MG, e o fisioterapeuta Michel Aguiar, que trabalha no Vitória. Já os convocados pela primeira vez são Felipe Loureiro, ex-lateral-esquerdo companheiro de Ramon nos tempos de Vasco e técnico do Bangu, para ser auxiliar, Sílvio Jardim, preparador de goleiros do América-MG, e Daniel Gonçalves, coordenador científico do Palmeiras.

Da delegação brasileira na Copa do Mundo do Catar sob o comando de Tite, continuam seis profissionais. O mais antigo é o médico Rodrigo Lasmar, que está na CBF desde a Copa de 2002. Ricardo Gomes será o coordenador técnico, função que vinha sendo ocupada por Juninho Paulista, mas esteve no último Mundial como convidado para ser observador.

Permanecem ainda os analistas de desempenho Thomaz Koerich e Bruno Baquete, além do fisiologista Guilherme Passos e do fisioterapeuta Guilherme Fialho, que, assim como Lasmar, trabalha no Atlético-MG.

A seleção brasileira se apresenta na segunda-feira em Tânger e terá cinco treinamentos antes do amistoso de sábado, dia 25, às 20h (de Brasília), contra o Marrocos. A data Fifa vai até o dia 28, mas os jogadores serão liberados após a partida.

Conheça a comissão técnica da Seleção:

Treinador: Ramon Menezes

Auxiliares: Thiago Kosloski (Coritiba) e Felipe Loureiro (Bangu)

Preparador físico: Leonardo Cupertino (América-MG) e Daniel Gonçalves (Palmeiras)

Preparador de goleiros: Silvio Jardim (América-MG)

Coordenador: Ricardo Gomes

Médico: Rodrigo Lasmar (Atlético-MG)

Fisioterapeutas: Michel Aguiar (Vitória) e Guilherme Fialho (Atlético-MG)

Analistas: Thomaz Koerich e Bruno Baquete (remanescentes do ciclo anterior)

Fisiologista: Guilherme Passos (remanescente do ciclo anterior)

*Com informações do ge