Sem Soteldo, Santos tem dúvidas no meio 

Convocado pela Venezuela, atacante não enfrenta o Athletico na próxima semana, pelo Brasileirão.

O Santos entra em campo novamente só na próxima terça-feira (27.set), às 21h30, na Vila Belmiro, para enfrentar o Athletico, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas já sabe que não contará com seu principal jogador.

Soteldo estará com a seleção da Venezuela e desfalcará o time comandado pelo técnico interino Orlando Ribeiro. Destaque contra o Palmeiras, o camisa 10 abrirá espaço no meio de campo.

Com tempo para treinar, o interino do Peixe precisa decidir quem substituirá Soteldo. E essa decisão pode impactar diretamente na maneira como a equipe vai jogar na terça-feira.

Uma das possibilidades é o simples retorno do volante Rodrigo Fernández, que está em recuperação de uma lesão muscular. Se optar por colocar o uruguaio no lugar do venezuelano, sem mexer nas demais peças do meio de campo, Vinicius Zanocelo e Camacho continuarão como titulares.

Há, também, a possibilidade de Rodrigo Fernández entrar no lugar de Camacho. Assim, a vaga de Soteldo continuaria aberta para Gabriel Carabajal ou Carlos Sánchez.

No segundo tempo do clássico contra o Palmeiras, Orlando Ribeiro optou por Sánchez no lugar de Vinicius Zanocelo e deixou Carabajal no banco de reservas. Pode ter sido um indício do que ele pensa ser o melhor para o meio de campo santista.

Sem Soteldo, portanto, o Santos pode entrar em campo na próxima terça-feira com: João Paulo, Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinicius Zanocelo e Carabajal (Sánchez ou Camacho); Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Lucas Braga.