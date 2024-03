Sem saber que estava grávida, mulher de Rio Preto dá à luz após sentir dor nas costas

Heitor Augusto nasceu de uma gestação de nove meses, com 3,5 quilos, no dia 14 de março, em São José do Rio Preto (SP).

Byanca Ariel com o filho Heitor Augusto na Santa Casa em Rio Preto (SP) — Foto: Byana Ariel de Oliveira Santos Almeida/Arquivo pessoal

Heitor Augusto nasceu de uma gestação de nove meses, com 3,5 quilos, no dia 14 de março. Desde então, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de São José do Rio Preto com um aparelho responsável por fornecer oxigênio, enquanto desenvolve a habilidade de respirar sozinho.

A mãe de primeira viagem, Byana Ariel de Oliveira Santos Almeida, disse que sentiu fortes dores nas costas, por isso passou por atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Na unidade, a médica que examinou disse que poderia ser infecção urinária. Contudo, mesmo medicada, a mulher voltou a sentir dor. Novamente na UPA, a profissional levantou a suspeita de inflamação no nervo ciático.

No período em que passou por atendimento na UPA, Byana afirmou que os médicos não cogitaram a gravidez ou perguntaram se havia suspeita.

Byana Ariel de Oliveira Santos Almeida deu à luz bebê em Rio Preto (SP) — Foto: Byana Ariel de Oliveira Santos Almeida/Arquivo pessoal

Contudo, quando passou pela Unidade Básica de Saúde (UBS), a geriatra constatou que Byanca estava entrando em trabalho de parto quando completou 40 semanas de gestação.

“A ficha ainda está caindo, mas em cada vez que eu pego ele no colo, eu fico mais apaixonada. É um amor que não tem tamanho. Mudou tudo na minha vida”, afirma a mãe.

Dores nos seios, crescimento da barriga, enjoos: a mãe revelou que não teve nenhum sintoma comum da gravidez e recebeu a notícia com susto.

“Como tenho síndrome do ovário policístico, minha menstruação, desde dos meus 25 anos, é regular, e estava vindo minha menstruação normal. Eu fazia teste de farmácia e sempre dava negativo”, revelou Byanca.

Por ter feito cesárea, Byanca ficou dois dias internada e recebeu alta médica. Porém, acompanha a evolução da saúde do filho no hospital.

Por Desirèe Assis, G1 Rio Preto e Araçatuba