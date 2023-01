Sem ritmo após três anos sem jogar, Walce pode ser emprestado pelo São Paulo 

Zagueiro retornou de duas cirurgias no joelho direito, mas não deve readquirir a melhor forma nos próximos meses e pode “recomeçar” em outro clube.

O zagueiro Walce renovou o seu contrato com o São Paulo por mais uma temporada, mas seu futuro em 2023 pode ser longe do Tricolor.

Recuperado de duas cirurgias no joelho direito, Walce não entra em campo para uma partida oficial há três anos e tem grandes possibilidades de ser emprestado para readquirir o ritmo de um jogador profissional.

Devido ao longo período de inatividade, há o entendimento que o zagueiro de 23 anos não irá conseguir recuperar o alto nível de Série A nos próximos meses e que o melhor para ele seria “recomeçar” em outro clube.

Outro ponto que conta para a saída de Walce é a quantidade de zagueiros que já tem no elenco. Com a contratação do argentino Alan Franco, o São Paulo chegou aos seis defensores. Dificilmente Walce desbancaria algum para ser titular neste momento.

No final de dezembro, a diretoria renovou o contrato do zagueiro como uma forma de consideração por todo o sacrifício realizado por ele para voltar a jogar futebol. O novo vínculo de um ano servirá para ele mostrar que pode continuar em 2024 e jogar em alto nível.

No último sábado, Walce participou do jogo-treino vencido pelo São Paulo diante do Guarani e comemorou o retorno em suas redes sociais.

“O processo não foi fácil, mas hoje posso ter a certeza de que ESTOU DE VOLTA, obrigado meu Deus! Há muito trabalho pela frente! “Desistir nunca foi opção”. Vamos”, escreveu.

Walce foi revelado pelo São Paulo em 2019 após conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Naquele ano ele disputou apenas cinco partidas como profissional. No início de 2020 ele sofreu uma grave lesão no joelho direito, em treino pela seleção brasileira sub-20.

Desde então ele passou a tratar o problema, que teve uma piora em determinado momento e foi necessária uma nova cirurgia. Agora, ele tenta recuperar o tempo perdido.