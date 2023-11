Sem Rincón, Marcelo Fernandes tem opções para mudar o Santos 

Técnico pode escalar uma equipe com um meio de campo mais reforçado ou até usar um esquema mais ofensivo contra o Botafogo, no próximo domingo, no Rio; veja as alternativas.

O técnico Marcelo Fernandes já sabe que não contará com o volante Tomás Rincón no jogo contra o Botafogo, no domingo, às 16h, no Nilton Santos. Agora, resta ao treinador definir quem será o substituto do jogador na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Se quiser apenas trocar uma peça no meio de campo do Santos, sem mexer no esquema tático ou na maneira como o time atua, Marcelo Fernandes tem o volante Rodrigo Fernández à disposição. O uruguaio era o titular da posição até Tomás Rincón chegar, mas perdeu espaço.

A escalação com Rodrigo Fernández, então, ficaria assim, levando em consideração que Dodô estará recuperado das dores no joelho: João Paulo; Messias, Joaquim e Dodô (Nonato); Lucas Braga, Rodrigo Fernández, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo.

Marcelo Fernandes, porém, pode levar a campo outras formações. Uma das possibilidades seria deixar o meio de campo mais ofensivo, mas com menos poder de marcação, com Nonato na vaga de Tomás Rincón. A escalação, então, poderia ser com João Paulo; Messias, Joaquim e Dodô; Lucas Braga, Nonato, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo.

Outra alternativa seria escalar Dodi. Mais marcador do que Nonato, mas menos do que Rodrigo Fernández e Tomás Rincón, o jogador está mais acostumado a atuar como primeiro volante. Nesta formação, o Santos jogaria com João Paulo; Messias, Joaquim e Dodô; Lucas Braga, Nonato, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo.

É preciso, porém, levar em consideração a possibilidade de Dodô ainda não estar à disposição de Marcelo Fernandes para enfrentar o Botafogo. Desta maneira, o treinador precisaria utilizar dois dos meio-campistas reservas, porque abriria mão do esquema com três zagueiros.

A alternativa seria: João Paulo; Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevyson; Rodrigo Fernández, Nonato (Dodi), Jean Lucas e Lucas Lima; Soteldo e Marcos Leonardo.

Uma possibilidade mais ofensiva seria a escalação do Santos com três atacantes. Nesta ideia, o Peixe enfrentaria o Botafogo fora de casa com: João Paulo; Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevyson; Rodrigo Fernández (Nonato e Dodi), Jean Lucas e Lucas Lima; Soteldo, Marcos Leonardo e Mendoza (Maxi Silvera).

*Com informações do ge