Sem reposição para Ferraresi, Ceni testa laterais como zagueiros no São Paulo 

Além de Rafinha, que fez a função no ano passado, treinador também tem utilizado Nathan no setor.

O técnico Rogério Ceni tem testado dois laterais-direitos para atuarem como zagueiros, quando necessário. Rafinha, que cumpriu a função no ano passado, e Nathan, que voltou ao clube recentemente, têm treinado na posição.

Trata-se da solução buscada pelo treinador por não ter recebido um novo jogador para repor a falta de Ferraresi, que teve uma grave lesão no joelho, passou por cirurgia e só deve voltar a atuar no segundo semestre – seu empréstimo, inclusive, acaba antes, em junho.

A lateral direita conta com seis atletas no elenco, quatro deles à disposição de Ceni: Nathan, Orejuela, Rafinha e Raí Ramos. Igor Vinícius e Moreira ainda se recuperam de lesões.

Na zaga, as opções são Alan Franco, Arboleda e Beraldo – que devem ser titulares contra o Tigre, ainda nesta quinta-feira, na Argentina, pela Sul-Americana –, além de Diego Costa, que não joga desde outubro por causa de uma contusão no joelho.

Há, também, o jovem Matheus Belém, promovido neste ano do sub-20, mas ainda visto como imaturo para disputar posição na equipe.

Rafinha jogou como zagueiro em algumas partidas na reta final da temporada passada, principalmente quando o esquema era o com três defensores – Igor Vinícius era o ala. Ele foi elogiado por Ceni, que indicou a possibilidade de repetir a opção no futuro.

O lateral, porém, se machucou nos primeiros jogos deste ano e ainda não voltou a atuar – ele, porém, já está liberado.

Nathan é visto como um atleta de força que pode cumprir função semelhante pelo lado direito no sistema de três defensores. Mas, aos 20 anos, ele é citado no clube como um jogador com potencial para negociação com clubes estrangeiros em breve – até porque já há indicação do atleta de que não pretende ampliar o acordo atual, que termina no fim de 2024.

Contra o Tigre, na estreia da equipe na Sul-Americana, o mais provável é que ambos ainda disputem um lugar na ala direita – com vantagem para Nathan, estava jogando até a eliminação nas quartas do Paulista.

